Do niedzieli dmuchańce na Dolince

Dmuchane przeszkód powróciły do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Tory rozstawione są na basenie sportowym i rekreacyjnym. Z atrakcji warto skorzystać do niedzieli (18 sierpnia), w cenie biletu na basen. Spędzenie czasu na Dolince z pewnością urozmaici wakacyjny czas i zapewni rozrywkę na nadchodzący długi weekend.

Wakacje w pełni, więc na basenie Dolinka ponownie pojawiły się dmuchane przeszkody. Ta informacja z pewnością ucieszy nie tylko małych miłośników wodnych szaleństw, ale również dorosłych, którzy chcą spróbować swoich sił w pokonaniu toru.

- Nasze dmuchane tory nadają się idealnie do aktywnego i miłego spędzenia wolnego czasu. Widzimy, jaką radość wszystkim odwiedzającym sprawia ich pokonanie, co wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Liczy się zwinność i odpowiednia technika, ale chodzi głównie o dobrą zabawę, nawet jeśli nie uda się ich pokonać bez wpadki do wody - mówi Natalia Szrama, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Dmuchańce rozłożone są na basenie sportowym i w części rekreacyjnej. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób oraz na miejscu dostępne będą kamizelki. Tory czekają na Was do niedzieli (18.09), a atrakcji można skorzystać w cenie biletu na basen. Czeka na Was wspaniała zabawa dla całej rodziny!