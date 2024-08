Do Sklepu na początek II ligi

15 rywali czeka na elbląskich koszykarzy w północno-zachodniej grupie II ligi. Podopieczni Arkadiusza Majewskiego rozgrywki zainaugurują w Gnieźnie, gdzie zmierzą się z Polskim Sklepem MKK.

Dobra wiadomość dla kibiców elbląskiego klubu jest taka, że podopieczni Arkadiusza Majewskiego trafili do północno – zachodniej grupy II ligi (grupa A). To oznacza mecze z zespołami z Trójmiasta, co z kolei oznacza, że kibice Elbasketu będą mieli bardzo blisko do wspierania drużyny na wyjeździe.

Rozgrywki II ligi rozpoczną się 28 września; elblążanie pierwszy mecz rozegrają w Gnieźnie, gdzie zmierzą się z 5. drużyną ubiegłego sezonu – Polskim Sklepem MKK. Przemka Zamojskiego i spółkę w Elblągu wspierać będzie można tydzień później w meczu z BSA AMW Arką Gdynia. A potem kolejno: Energa GAK Gdynia, Basket 2010 Kruszwica, EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów Wlkp., Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Mana Lake Sokół Marbo Międzychód, Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne, Enea Astoria Bydgoszcz, SMS PZKosz Władysławowo, TKM Włocławek, King II Szczecin, AZS UMK Transbruk Toruń, Szkoła Gortata Gdańsk. Runda zasadnicza zakończy się 29 marca przyszłego roku.

Rozgrywki II ligi prowadzone są w dwóch etapach. W pierwszym wszystkie drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”, „mecz i rewanż”. W drugim osiem pierwszych drużyn rozpoczyna fazę play off. Na początek spotykają się drużyny z tej samej grupy 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5, które rozegrają dwa spotkania między sobą (mecz i rewanż). Zwycięzcy w kolejnych rundach play off zmierzą się z drużynami z innych grup systemem do dwóch wygranych meczów. Wyjątkiem jest finał rozgrywany systemem mecz i rewanż.

Spadają dwa ostatnie zespoły po rundzie zasadniczej. Trzy pierwsze drużyny po fazie play off awansują do I ligi.

Elbasket poinformował już o pierwszym wzmocnieniu. Do Elbląga z włocławskiej Noteci wrócił Mateusz Stawiak. „To 28 letni klasyczny Power Forward mający 203 cm wzrostu, który ostatnie dwa lata spędził w KSK Ciech Noteć Inowrocław gdzie był ważnym ogniwem zespół awansującego do 1 Ligi. Mateusz to były Młodzieżowy reprezentant Polski grający w kadrze Polski U16, U18 , U20. Reprezentował nasz kraj na młodzieżowych mistrzostwach Europy w tych kategoriach wiekowych.” - informuje Basketball Elbląg w swoich mediach społecznościowych.

W ubiegłym sezonie Mateusz Stawiak rzucił 234 punkty w 31 meczach; na parkiecie spędził 397,40 minut. 33 razy trafił „za trzy” (na 95 prób), 84 razy zebrał piłkę z tablicy, zapisano mu 28 asyst i 92 faule. Statystyki uzupełniają: 36 strat, 17 przechwytów, 20 bloków. Razem z kolegami z zespołu awansował do I ligi.

Mateusza Stawiaka w brawach elbląskiego zespołu mogliśmy oglądać na początku sezonu 2022/23; wystąpił wówczas w 7 meczach, w których zdobył 109 punktów; w tym 12 razy trafił „za trzy”.

Koszykarze Elbasketu: Przemek Zamojski i Mateusz Stawiak w najbliższy weekend (31 sierpnia – 1 września) na Węgrzech powalczą w turnieju cyklu World Tour koszykówki 3x3. Niedawno elblążanie w drużynie Lotto 3x3 zdobyli mistrzistwo Polski w koszykówce 3x3. W finale pokonali 21:16 BM Stal Ostrów Wielkopolski.