Dobre losowanie w pucharze

W siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pary pierwszej rundy rozgrywek centralnych Pucharu Polski. Elbląskie drużyny nie stoją na straconej pozycji i mogą pokusić się o awans do kolejnej rundy.

- W tej rundzie jeszcze chciałbym trafić na niżej klasyfikowanego rywala. kogoś ze zdobywców Wojewódzkich Pucharów Polski lub z II ligi. Tę pierwszą rundę chciałbym zagrać z takim przeciwnikiem, a później wiadomo, każdy ma jakieś marzenia. Chciałoby się dużą firmę: kibice i ja chcieliby, żeby to była Legia. Ale nie chciałbym, żeby to było od razu. Jeszcze dalej niech przyjedzie Legia lub inny wielki klub. Jedno życzenie mam: żebyśmy byli zdrowi, a kontuzje nas omijały. A druga sprawa: żeby chłopaki nie zatracili determinacji i ambicji jaką mają do tej pory - tak po meczu rundy wstępnej Pucharu Polski mówił Tomasz Grzegorczyk.

"Bóg" piłki nożnej wysłuchał życzeń trenera elbląskiej drużyny i... w pierwszej rundzie Pucharu Polski zesłał Olimpii rywala z II ligi - Sokoła Ostróda. Ostródzki zespół, podobnie jak żółto-biało-niebiescy, awans do pierwszej rundy PP musieli wywalczyć w rundzie wstępnej. Nie brakowało w tym meczu emocji, ostatecznie Sokół po dogrywce pokonał trzecioligowych Błękitnych Stargard 4:2, grając większość meczu w dziesiątkę.

Gospodarzem wrześniowego meczu będzie Sokół Ostróda. Przypomnijmy, że już 21 sierpnia, żółto-biało-niebiescy zmierzą się ze swoim pucharowym rywalem w meczu ligowym. Także ten mecz odbędzie się w Ostródzie.

- Graliśmy z Pogonią Siedlce w sierpniu dwa razy, teraz w ciągu miesiąca zagramy dwa razy z Sokołem. Rywal na pewno w naszym zasięgu, pojedziemy powalczyć - deklaruje trener Olimpii.

W ubiegłym sezonie w meczach pomiędzy tymi drużynami padł remis (3:3 w Elblągu) i zwycięstwo Sokoła (2:1 w Ostródzie)

Concordia Elbląg trafiła na Unię Skierniewice - zdobywcę Wojewódzkiego Pucharu Polski w województwie łódzkim. Obie drużyny w ubiegłym sezonie rywalizowały w III lidze. Pomarańczowo - czarni nie zdołali się utrzymać, Unia Skierniewice zajęła wysokie piąte miejsce. W ostatnim pojedynku górą była drużyna ze Skierniewic, która w Elblągu wygrała 1:0. Gospodarzem meczu będą pomarańczowo-czarni.

Mecze pierwszej rundy zaplanowano na 22 września.

Pary pierwszej rundy Pucharu Polski

Sokół Ostróda (II liga) - Olimpia Elbląg

Concordia Elbląg - Unia Skierniewice (III liga, zdobywca WPP w woj. łódzkim)

Stal Rzeszów - Raków Częstochowa

Wigry Suwałki - Legia Warszawa

Śląsk Wrocław - Bruk-Bet Termalica Nieciecza

KKS 1925 Kalisz - Pogoń Szczecin

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - GKS Tychy

Śląsk II Wrocław - Zagłębie Lubin

Orlęta Radzyń Podlaski - Lechia Zielona Góra

Ruch Zdzieszowice - Zagłębie Sosnowiec

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Rekord Bielsko-Biała

Korona Kielce - Wisła Płock

Wisłoka Dębica - Świt Skolwin

Skra Częstochowa - Lech Poznań

Górnik Polkowice - Górnik Łęczna

Włocłavia Włocławek - Piast Gliwice

Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów

Olimpia Zambrów - GKS Katowice

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

Stal Mielec - Wisła Kraków

Ślęza Wrocław - Chojniczanka Chojnice

Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz

Polonia Środa Wielkopolska - GKS 1962 Jastrzębie

Lech II Poznań - Puszcza Niepołomice

Resovia Rzeszów - Widzew Łódź

Motor Lublin - Podbeskidzie Bielsko-Biała

Olimpia Grudziądz - Warta Poznań

GKS Bełchatów - Arka Gdynia

Miedź Legnica - Odra Opole

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

ŁKS Łódź - Cracovia Kraków

Powiśle Dzierzgoń - Garbarnia Kraków