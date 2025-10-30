UWAGA!

----

Dodatkowe miejsca w Małym Biegu Niepodległości!

Od początku wiedzieliśmy, że zainteresowanie Małym Biegiem Niepodległości będzie ogromne. Co roku najmłodsi elblążanie i ich rodzice udowadniają, że sportowe świętowanie 11 listopada to wyjątkowa tradycja. Dlatego już od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy możliwość dodania dodatkowej puli miejsc, aby jak najwięcej dzieci mogło stanąć na starcie tego wyjątkowego wydarzenia – informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Podczas XI Elbląskiego Biegu Niepodległości uruchamiamy kolejne 100 miejsc dla najmłodszych uczestników! Dzieci w wieku od 0 do 14 lat będą mogły spróbować swoich sił na sześciu dystansach – od 50 do 500 metrów, rozgrywanych w scenerii Starego Miasta, wzdłuż ulicy Wodnej i Bulwaru Zygmunta Augusta. Każdy uczestnik po przekroczeniu mety otrzyma pamiątkowy medal, który stanie się pięknym wspomnieniem tego dnia.

Zapisy na stronie elektronicznezapisy.pl trwają do 5 listopada lub do osiągnięcia limitu miejsc. Zachęcamy do szybkiej rejestracji – dodatkowa pula z pewnością wyczerpie się bardzo szybko. W sprzedaży dostępna jest również oficjalna koszulka XI Elbląskiego Biegu Niepodległości, także w rozmiarach dziecięcych (4, 8, 12 i 16 lat).

 

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Sponsorzy i Partnerzy: HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Depil Concept, Centrum Sztuki Galeria EL, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte.

Tekst i fot. MOSiR Elbląg

