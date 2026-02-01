Drugie miejsce Truso i awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski

Szczypiornistki Energi MKS Truso w meczu o pierwsze miejsce w turnieju były bliskie zwycięstwa, jednak ostatecznie w regulaminowym czasie gry padł remis 31:31. W rzutach karnych skuteczniejsze były zawodniczki z Rudy Śląskiej. Za dwa tygodnie nasza drużyna powalczy w Zabrzu o Final Four Mistrzostw Polski.

Przed pojedynkiem Truso z Grunwald Ruda Śląska obie ekipy miały za sobą dwa wygrane mecze i bezpośredni pojedynek miał zdecydować o tym, która z tych drużyn zajmie pierwsze miejsce. Obu ekipom bardzo zależało na wygranej, bo zwycięzca miał trafić do teoretycznie "łatwiejszej" grupy w 1/4 Mistrzostw Polski.

Elblążanki rewelacyjnie rozpoczęły pojedynek z Rudziankami i w 4. minucie prowadziły 5:1. Niestety od 6 minuty miały spore problemy w ofensywie, a także w obronie i straciły trzy bramki z rzędu. Niemoc przerwała dobrze dysponowana Katarzyna Kwiatkowska, która miała przed sobą mur z sześciu zawodniczek a i tak zdołała trafić między słupki. Nasze zawodniczki regularnie trafiały do siatki, jednak z linii 7. metra były bardzo nieskuteczne. W pierwszej połowie na cztery podyktowane rzuty karne wykorzystały tylko jeden. Od 14. do 23. minuty zawodniczki Truso prezentowały się zdecydowanie lepiej do rywalek, trafiały do siatki seryjnie, rzuciły osiem bramek przy zaledwie dwóch Rudzianek i prowadziły 13:7. Dobrą passę naszej drużyny próbowała przerwać trenerka Grunwaldu prosząc o czas. Po wznowieniu gra się bardzo wyrównała, Truso utrzymywało kilkubramkowe prowadzenie i na przerwę zeszło przy wyniku 20:13.

Po wznowieniu nic nie zwiastowało, że Elblążanki mogą stracić dość wysokie prowadzenie, bo w 37. minucie nadal miały siedem goli więcej od gospodyń. Kolejne dwa nietrafione rzuty karne, dwuminutowe wykluczenia i błędy w ataku spowodowały, że rywalki minimalizowały dystans. W 49. minucie Rudzianki zdobyły gola kontaktowego, jednak Elblążankom udało się przerwać ich skuteczną serię. Kilka kolejnych akcji to gra bramka za bramkę, by w końcu naszej drużynie udało się odskoczyć na trzy trafienia (31:28). Niestety w końcówce meczu myliły się w obronie, sędziowie podyktowali Grunwaldowi trzy rzuty karne, wszystkie wykorzystała Sara Godula, doprowadzając do wyrównania.

Truso miało jeszcze szansę na zwycięstwo, jednak nie wykorzystało kolejnego rzutu karnego oraz nie wykończyło kontrataku i mecz zakończył się remisem po 31. W rzutach karnych nieco lepsze były zawodniczki Grunwaldu, które wygrały je 7:6 i zajęły pierwsze miejsce w turnieju.

SPR Grunwald Ruda Śląska - Energa MKS Truso 31:31 (13:20, k. 7:6)

Truso: Żurawska, Wanatowska - Kwiatkowska 13, Jankowska 8, Ratajczyk 4, Szulc 3, Fudal 2, Biernat 1, Ziemińska, Kolasa, Tomaszewska, Zajączkowska, Kordek, Ziemińska, Pożoga, Sankowska.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwe. To dla nas ogromny sukces i powód do zadowolenia. Jesteśmy w najlepszej ósemce zespołów w Polsce, długo na to pracowałyśmy i obiecujemy, że będziemy walczyć dalej o jak najlepszy wynik. Jestem bardzo dumna z dziewczyn, dziękuję im za kolektyw, który tworzą na boisku, walkę i zaangażowanie. Dziękuję wszystkim kibicom, rodzicom, przyjaciołom, którzy nas wspierają, nie oceniają. Trzymajcie za nas dalej kciuki - powiedziała trenerka Truso Marta Czapla.

Elblążanki zajęły 2. miejsce w turnieju i zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Polski. Już wiadomo, że nasza drużyna pojedzie do Zabrza, gdzie zmierzy się z MKS MOS Śląsk Wrocław, Koroną Handball Kielce oraz SPR Pogoń 1945 Zabrze. Turniej zostanie rozegrane w dniach 13-15 lutego.