Dużo ruchu, muzyki i dobrej zabawy

Lubisz muzykę, taniec i aktywność, przy której trudno usiedzieć w miejscu? Zumba może być właśnie dla Ciebie. To połączenie treningu fitness z elementami tańca, które pozwala zadbać o kondycję, koordynację i sprawność, a jednocześnie spędzić aktywnie godzinę w rytmie muzyki. W ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dzięki czemu można dopasować poziom do swoich możliwości i doświadczenia.

Zumba wykorzystuje proste układy choreograficzne inspirowane różnymi stylami i rytmami muzycznymi. Podczas zajęć pracuje całe ciało, a kolejne sekwencje pozwalają połączyć wysiłek z dobrą zabawą. Regularna aktywność pomaga poprawić wydolność, koordynację i ogólną sprawność, a przy tym pozwala spalić kalorie. Nie trzeba mieć doświadczenia tanecznego ani znać wcześniej układów.

Dwie grupy – wybierz swój poziom

W ramach Aktywuj się z MOSiR-em przygotowaliśmy grupy początkującą i zaawansowaną. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Zumbą, mogą wybrać spokojniejszą grupę i poznać podstawowe kroki oraz sposób prowadzenia zajęć. Bardziej doświadczeni uczestnicy mogą natomiast postawić na grupę zaawansowaną i większe wyzwanie. Obie grupy łączy przede wszystkim muzyka, ruch i dobra atmosfera.

Cztery terminy w tygodniu

Zumba odbywa się we wtorki i czwartki w górnej sali fitness na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Grupa początkująca spotyka się o 19:00 we wtorki i czwartki o 20:00, natomiast grupa zaawansowana o 20:00 we wtorki i 19:00 w czwartki. Każde zajęcia trwają 50 minut, a limit wynosi 40 osób.

Informacje organizacyjne

Zajęcia przeznaczone są dla osób od 16. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Koszt jednorazowego wejścia wynosi 22 zł, a z Kartą Mieszkańca „wElblągu” – 20 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie Lodowiska Helena.

Na zajęcia warto zabrać wygodny strój sportowy, butelkę wody, ręcznik oraz wygodne obuwie sportowe.

Pełny harmonogram, informacje o wszystkich zajęciach i aktualnym cenniku znajdziesz w zakładce Aktywuj się z MOSiR-em.