Dwa rekordy życiowe Emilii Zawiszy

Łyżwiarka szybka Vikinga Elbląg poprawiła swoje rekordy życiowe na dwóch dystansach podczas zawodów Pucharu Świata Juniorów w Inzell. To dobry prognostyk przed Mistrzostwami Świata Juniorów.

Puchar Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim w niemieckim Inzell był swoistym sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim, które odbędą się na przełomie lutego i marca. W zawodach wzięła udział zawodniczka Vikinga Elbląg – Emilia Zawisza.

Elblążanka zajęła ósme miejsce na dystansie 3000 metrów. Czas 4,21,663 minuty jest nowym rekordem życiowym elbląskiej łyżwiarki. Zwyciężyła Kazaszka Kristina Shumekova z czasem 4,06,635 min. W klasyfikacji generalnej pucharu Emilia Zawisza została sklasyfikowana na czwartym miejscu.

W niedzielę (22 lutego) Elblążanka uplasowała się na szóstym miejscu na dystansie 1500 metrów. Zawodniczka Vikinga dystans uzyskała czas 2,02,63 minuty. I tym razem Emilia Zawisza poprawiła swój rekord życiowy. W klasyfikacji Pucharu Świata na tym dystansie również zajęła czwartą pozycję.

W następny weekend (27 lutego – 1 marca) w Inzell odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. Trzymamy kciuki za Elblążankę!