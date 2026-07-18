El Lambados sięgnęło po pierwszy tytuł Elbląskiej Ligi Podwórkowej
Od pierwszego gwizdka inauguracyjnej kolejki aż do finałowego rzutu karnego emocji nie brakowało. Debiut Elbląskiej Ligi Podwórkowej można uznać za udany. Ostatni dzień rozgrywek przyniósł zaciętą walkę o puchar, indywidualne nagrody i liczną publiczność, która stworzyła oprawę godną finału. Zdjęcia.
– Jesteśmy niezwykle dumni z tego, co wspólnie udało się stworzyć. Na początku chcieliśmy przede wszystkim przywrócić dzieciom i młodzieży klimat podwórkowej piłki, zdrowej rywalizacji oraz wspólnego spędzania czasu. Finał pokazał, jak ogromny potencjał mają takie inicjatywy. Trybuny wypełnione kibicami, świetna atmosfera, wysoki poziom sportowy i emocje sprawiły, że powstało naprawdę wyjątkowe wydarzenie - mówi Grzegorz Żak z AMP El Futbol, współorganizator rozgrywek.
Najważniejszą kwestią pozostawały jednak rozstrzygnięcia sportowe. W pierwszym półfinale El Lambados pokonało THC Chemol 2:1 i jako pierwsze zameldowało się w finale. Drugie spotkanie przyniosło niespodziankę, ponieważ FC Polonia wyeliminowała dotychczasowego lidera grupy B, ZKS Icons, zwyciężając 3:0. W meczu o trzecie miejsce THC Chemol ponownie okazało się lepsze od ZKS Icons, wygrywając 3:0 i sięgając po brązowe medale. Finał dostarczył emocji do samego końca. El Lambados i FC Polonia po regulaminowym czasie gry remisowały 1:1, dlatego o triumfie zadecydowała seria rzutów karnych. Więcej zimnej krwi zachowali zawodnicy El Lambados, zwyciężając 4:3 i zapisując się w historii jako pierwsi triumfatorzy Elbląskiej Ligi Podwórkowej.
Półfinały:
El Lambados - TCH Chemol 2:1
FC Polonia - ZKS Icons 3:0
Mecz o 3 miejsce: THC Chemol - ZKS Icons 3:0
Finał: El Lambados - FC Polonia 1:1 4:3 karne
Sportowe emocje oczywiście były najważniejsze, ale organizatorzy zadbali również o oprawę godną wyjątkowego wydarzenia. Na uczestników czekały medale, statuetki, nagrody rzeczowe oraz okazały, 62 centymetrowy puchar dla zwycięzców.
– Za każdą z tych rzeczy stoi wiele godzin przygotowań, organizacji i realizacji kolejnych pomysłów. Cieszę się, że wszystko udało się doprowadzić do końca. Dziękuję każdej osobie, która dołożyła swoją cegiełkę do tego projektu. Wspólnie stworzyliśmy naprawdę duże wydarzenie - dodaje Grzegorz Żak.
Po zakończeniu rywalizacji przyszedł czas na nagrody indywidualne. Tytuł MVP turnieju otrzymał Alan Szuryński z El Lambados, królem strzelców został Oliwier Mazowita z ZKS Icons, a statuetkę dla najlepszego bramkarza odebrał Antoni Zdyb z El Lambados. Wymieni, a także Olaf Sambor z Cold Goaciki, Szymon Dziewiałtowicz z THC Chemol oraz Wiktor Szeremiuk z FC Polonii, trafili do najlepszej “szóstki” ligi. Alan Szuryński i Szymon Dziewiałtowicz otrzymali także nagrodę za Golazo Sezonu.
Pierwsza edycja Elbląskiej Ligi Podwórkowej dobiegła końca. Organizatorzy podziękowali wszystkim drużynom, rodzicom, kibicom, trenerom, partnerom i sponsorom za udział oraz wsparcie. Jednocześnie zapowiadali, że projekt będzie kontynuowany, a kolejne edycje mają przynieść następne pomysły i jeszcze ciekawszą oprawę.
– Bardzo cieszy pozytywny odbiór wszystkich pomysłów. Studio Live podczas finału, transmisje każdej kolejki, wybór gola tygodnia przez kibiców, profile drużyn w mediach społecznościowych, karty zespołów i wyróżnienia MVP sprawiły, że młodzi zawodnicy mogli poczuć się jak uczestnicy profesjonalnych rozgrywek. Właśnie taki był nasz cel - podsumował Grzegorz Żak.
Ostateczna klasyfikacja:
12. Żelazny Elbląg - Mateusz Szwarc (MVP drużyny)
11. FC Gronowo - Mateusz Witoń
10. Face Troll - Bruno Kowalski
9. Cold Gocałki - Martin Bogdanowicz
8. FC Ponton - Szymon Pirog
7. Bonzo - Stanisław Bartosiński
6. Curacao - Alex Czapski
5. FC Stok - Fabian Strąk
4. ZKS Icons - Oliwier Mazowita
3. THC Chemol - Kamil Mykita
2. FC Polonia - Oskar Bieliński
1. El Lambados - Alan Szuryński
Najlepsza szóstka turnieju:
Najlepszy Bramkarz: Antoni Zdyb (El Lambados)
MVP Ligi: Alan Szuryński (El Lambados)
Król strzelców: Oliwier Mazowita (ZKS Icons)
Olaf Sambor (Cold Goaciki)
Szymon Dziewiałtowicz (THC Chemol)
Wiktor Szeremiuk (FC Polonia)