Elbląg będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w Triathlonie 

Elbląg został wybrany gospodarzem Mistrzostw Europy w Triathlonie na dystansie sprinterskim oraz w konkurencji olimpijskiej sztafet mieszanych. Zawody odbędą się w dniach 31 lipca - 1 sierpnia 2026 roku.

Organizatorami imprezy będą Miasto Elbląg, Labosport Polska oraz Polski Związek Triathlonu, przy wsparciu Europe Triathlon.

- Jako rodowity elblążanin czuję ogromną dumę, że to właśnie moje miasto będzie gospodarzem wydarzenia o randze mistrzostw Europy. Jestem przekonany, że doświadczenie Labosport Polska w organizacji międzynarodowych imprez sportowych, w połączeniu ze znakomitą współpracą z samorządem Miasta Elbląga oraz Polskim Związkiem Triathlonu, zaowocuje wyjątkowym triathlonowym świętem w Elblągu – mówi Marcin Florek, prezes Labosport Polska.

W przyszłym roku Elbląg będzie obchodził 780. rocznicę nadania praw miejskich, a mistrzostwa Europy, jak podkreśla prezydent Michał Missan, staną się okazją do promocji miasta w środowisku sportowym. Miasteczko zawodów zlokalizowane będzie w sercu starówki, a trasa poprowadzi przez samo centrum.

- Wierzę, że zarówno sportowcy, jak i ich ekipy oraz kibice zakochają się w Elblągu i jego gościnności. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszych urokliwych zakątków! Niech to wydarzenie będzie dowodem na to, że Elbląg jest miastem, które żyje sportem i ma potencjał, by gościć najlepszych - mówi Michał Missan.

W ramach mistrzostw rozegrane zostaną konkurencje indywidualne kobiet i mężczyzn w kategoriach Elita, U23 i Junior, a także widowiskowa rywalizacja sztafet mieszanych, które będą również zaliczane do rankingu olimpijskiego. Wkrótce ogłoszone zostaną informacje dotyczące rejestracji zawodników oraz wydarzeń towarzyszących. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to niezwykle sportowy i emocjonujący weekend w Elblągu nie tylko za sprawą mistrzostw Europy. W niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, rozegrane zostaną tu także zawody Garmin Triathlon Tour – impreza należąca do największego cyklu triathlonowego w Polsce, który w 2026 roku obchodzi swoje XV-lecie.

Zawodnicy będą mogli wybrać jeden z trzech dystansów, dopasowując rywalizację do swojego poziomu i sportowych ambicji:

1/2 – 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze, 21,1 km biegu

1/4 – 0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze, 10,55 km biegu

1/8 – 0,475 km pływania, 22,5 km jazdy na rowerze, 5,275 km biegu

Dodatkowo nie zabraknie także emocji dla najmłodszych i całych rodzin. Imprezą towarzyszącą będzie Garmin Junior – popularne zawody biegowe dla dzieci, rozgrywane na trzech dystansach dopasowanych do wieku: 200 m (1–7 lat), 500 m (8–11 lat), 1000 m (12–15 lat).