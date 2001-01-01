Elbląg gości jubileuszowy Baltic Cup i Mistrzostwa Świata w Tańcu

Od 24 do 26 października Elbląg stanie się miejscem spotkania najlepszych par turniejowych — jubileuszowa, 25. edycja Baltic Cup połączy prestiżowy festiwal z Mistrzostwami Świata Młodzieży i Seniorów 3 w tańcach standardowych. To święto tańca dla zawodników i widzów.

Jubileuszowy Baltic Cup to nie tylko efektowny show - to międzynarodowa rywalizacja na najwyższym poziomie. W programie imprezy rozgrywanej w hali przy al. Grunwaldzkiej, znajdą się pokazy i turnieje zarówno w tańcach standardowych, jak i latynoamerykańskich, a organizatorzy przygotowali strefy dla publiczności i gości. Bilety w przedsprzedaży dostępne są w promocyjnej cenie 40 zł (cena normalna 70 zł) - oferta obowiązuje do końca września przy zakupie w kasie CSE „Światowid” w Elblągu.

Mistrzostwa Świata Młodzieży (Youth) - Na liście startowej Youth Standard widnieje obecnie 58 par, reprezentujących rozmaite kraje z całego świata: m.in. Kazachstan, Finlandia, Turcja, Węgry, Mołdawia, Irlandia, Islandia, Niemcy, Chorwacja, Rumunia, Włochy, Brazylia czy Izrael. Wśród zgłoszonych są także zawodnicy i zawodniczki z Elbląga: para Julia Kawa i Marceli Józefowicz reprezentuje klub Jantar Elbląg. Jest to młoda, ambitna para, która zapowiada emocjonującą walkę o medale.

Mistrzostwa Świata Seniorów 3 - Z kolei kategoria Senior 3 zgromadziła obecnie już 103 pary z Europy i spoza niej (m.in. Niemcy, Włochy, Holandia, Austria, Litwa, Szwecja, Belgia). Wśród startujących z Polski nie zabraknie reprezentantów Jantara Elbląg: Agnieszka Dziurawiec i Mariusz Dziurawiec, Maria Jankowska i Piotr Jankowski oraz Anna Kraińska i Jarosław Kraiński pokażą swoje umiejętności na parkiecie w Elblągu. To kategoria, w której doświadczenie łączy się z klasą i elegancją tańca standardowego.

Czwarty weekend października zapowiada się jako trzydniowa uczta dla miłośników tańca — widowisko pełne techniki, emocji i artystycznego wyrazu. Taniec łączy pokolenia i kultury, przypomina nam, że ruch i muzyka potrafią mówić więcej niż słowa. Nie przegapcie tego święta tańca w Elblągu!

Gdzie kupić promocyjne bilety? Kasa CSE „Światowid” w Elblągu, czynna pon.–pt. 14:30–20:30, sob.–niedz. 11:30–20:30.

Bilety w normalnych cenach dostępne są również online: www.bilet.swiatowid.elblag.pl. Kontakt: tel. 55 611 20 68, email. marketing@swiatowid.elblag.pl