Elbląski debiut w koszykarskich ME

Dariusz Zapolski, sędzia FIBA z Elbląga, będzie prowadził mecze Mistrzostw Europy w koszykówce, które rozpoczynają się 1 września. - To duże wyzwanie. Poziom sportowy będzie wysoki, a poziom emocji ogromny. W mistrzostwach w różnych zespołach wystąpi aż 38 graczy z NBA – mówi elblążanin.

Mistrzostwa Europy w koszykówce odbędą się w czterech krajach: Gruzji, Czechach, Włoszech i Niemczech. Polska reprezentacja pierwszą grupową fazę rozegra w Pradze. Z naszego kraju pochodzi też trzech spośród 44 nominowanych na zawody sędziów: Wojciech Liszka, Michał Proc i elblążanin Dariusz Zapolski, który ma prowadzić grupowe mecze w Tbilisi, gdzie będą rywalizować: Czarnogóra, Gruzja, Hiszpania, Bułgaria, Belgia i Turcja. To będzie debiut 45-letniego elblążanina w tej imprezie.

- Poziom sportowy na pewno będzie wysoki, poziom emocji – ogromny. To duże wyzwanie dla nas. Jestem podekscytowany tym, że mogę w tym uczestniczyć – mówi Dariusz Zapolski. - W różnych składach będzie 38 graczy NBA na czele z Lucą Donciciem, którego fanom koszykówki przedstawiać nie trzeba.

Dariusz Zapolski ma już za sobą prowadzenie spotkań w Mistrzostwach Europy kobiet, miał też sędziować Uniwersjadę w Chinach, ale z powodu epidemii covid-19 została przełożona na inny termin. To będzie jego debiut w męskich ME. Właśnie wrócił z pięciodniowego zgrupowania przed turniejem połączonym z campem dla sędziów koszykarskiej Ligi Mistrzów. - Mieliśmy zajęcia od rana do wieczora dotyczące prowadzenia meczów, z techniki sędziowania, bardzo dużo wiedzy – mówi elblążanin. - W Tbilisi muszę być dzień przed rozpoczęciem mistrzostw i odpowiednio się do nich wcześniej przygotować. Przede wszystkim przeprowadzić tzw. scouting wszystkich zespołów, przeanalizować ich sposób gry, mamy do tego specjalne formularze i materiał przygotowany przez trenera pracującego dla FIBA. Musisz ocenić, jak zespoły grają w ataku, jak w obronie, jakie to za sobą niesie zagrożenia. Zgodnie z założeniami FIBA ważne są procedury, który ułatwiają później zarządzanie meczem.

Po fazie grupowej 20 spośród 44 nominowanych do ME sędziów weźmie udział w decydującej rundzie turnieju. Trzymamy kciuki, by znalazł się w niej również elblążanin.

Mistrzostwa Europy w koszykówce potrwają do 18 września.