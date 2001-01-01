Elbląskie drużyny zaprezentują się przed kibicami

Na co w tym sezonie stać elbląskie drużyny piłkarskie? (mamy na myśli zarówno piłkę nożną jak i ręczną). Piłkarze nożni Olimpii i Concordii, piłkarki ręczne Startu i Truso oraz piłkarze ręczni Silvantu zaprezentują się przed elbląskimi kibicami w czwartek (21 sierpnia) na scenie przy katedrze.

Piłkarze nożni już rozpoczęli sezon. Pierwsza drużyna Olimpii Elbląg ma za sobą trzy mecze w III lidze: zremisowała, przegrała i wygrała. Z rozgrywek Pucharu Polski odpadła po porażce z Wartą Poznań. W środę (20 sierpnia) rozpoczyna walkę o Wojewódzki Puchar Polski: o awans powalczy na wyjeździe z miejscowym DKS. Damian Jarzembowski zbudował ciekawą drużynę opartą na młodych zawodnikach.

Trzecioligowcy zaprezentują się na scenie Elbląskiego Święta Chleba w czwartek o godzinie 17.

Po nich na scenę wyjdą piłkarki ręczne Truso Elbląg. Zespół Marty Czapli w weekend 20/21 września zadebiutuje na szczeblu I ligi (trzeci poziom rozgrywkowy). Elblążanki w pierwszym meczu w hali przy ul. Kościuszki podejmą MTS Kwidzyn. Drużyna Marty Czapli w ubiegłym sezonie zajęła drugie miejsce w II lidze. Pierwszoligowy projekt Truso zapowiada się ciekawie i elblążanki będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony. Początek prezentacji o godzinie 17:40.

fot. FB Start Elbląg

I wracamy do piłkarzy nożnych. Czwartoligowa Concordia w tym sezonie zapowiada walkę o awans do III ligi. Słoniki po trzech kolejkach mają na koncie dwa zwycięstwa i porażkę. Dziś (19 sierpnia) o god. 17.30 na stadionie przy ul. Krakusa zmierzą się z A-klasowym Agatem Jegłownik w II rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski i z pewnością będą chcieli odegrać w tych rozgrywkach dużą rolę. Do zespołu wrócili wyróżniający się piłkarze z poprzednich sezonów i... wszystko może się zdarzyć.

Concordia zaprezentuje się podczas Elbląskiego Święta Chleba w czwartek o godzinie 18:15.

Kolejnym zespołem będzie beniaminek I ligi piłkarzy ręcznych (trzeci poziom rozgrywek) – Silvant Handball Elbląg. Drużyna Mikołaja Kupca i Damiana Malandy sezon zainauguruje 6/7 września. W hali przy ul. Kościuszki elblążanie podejmą spadkowicza z Ligi Centralnej – KPR Żukowo. Silvant przez II ligę przeszedł jak burza, elblążanie celują w miejsce w pierwszej siódemce w lidze. „o doskonała okazja, aby poznać naszą drużynę, poczuć sportowe emocje i wspólnie rozpocząć nowy sezon! Przyjdź i pokaż, że Elbląg gra razem z nami!” - można przeczytać w mediach społecznościowych klubu. Piłkarze ręczni na scenę Elbląskiego Święta Chleba wyjdą w czwartek, 21 sierpnia, o godzinie 19.

Prezentację zakończy superligowy Start Elbląg. Starterki pierwszy mecz zagrają 3 września, w Kobierzycach zmierzą się z miejscowym KPR. W tym sezonie Start (dzięki wywalczeniu 4. miejsca w lidze w ubiegłym sezonie) wróci do rozgrywek europejskich pucharach. Na „dzień dobry” w EHF European Cup rywalem elblążanek będzie turecki Trabzon Ortahisar. Spotkania zaplanowano na weekend 27-28.09 i 4-5.10. Pierwsze z nich nasza drużyna zagra przed własną publicznością. Start ma za sobą pierwsze sparingi, w środę (20 sierpnia, godz. 18.30) piłkarki zapraszają na trening otwarty w hali przy al. Grunwaldzkiej. Z kolei prezentacja Startu podczas Elbląskiego Święta Chleba rozpocznie się w czwartek, 21 sierpnia o godzinie 19:40.

Miejsce: scena przy katedrze pw. św. Mikołaja, 21 sierpnia (czwartek)

Harmonogram:

17:00 – Olimpia

17:40 – Truso

18:20 – Concordia

19:00 – Silvant Handball

19:40 - Start