Elbląskie medale w judo

Zuzanna Młocińska wywalczyła złoty, Hashem Alwaqedi brązowy medal. Judocy Truso walczyli w Pucharze Polski do lat 21.

W Bytomiu odbył się Turniej Pucharu Polski do lat 21 w judo. Z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy elbląskiego Truso, którzy ze Śląska wrócili z dwoma medalami.

Krążek z najcenniejszego kruszcu – złota wywalczyła Zuzanna Młocińska, która triumfowała w wadze powyżej 78 kilogramów. W drodze po złoto Elblążanka pokonała Martynę Kręcichwost z Ippon Tychy, Kingę Cichoń z Gwardii Tychy i w finałowym starciu Alicję Dybę z Wojownika Skierniewice.

Hashem Alwaqedi stanął na trzecim stopniu podium w wadze do 55 kilogramów. Dobre miejsca zajęli też Daniel Ośka (5 w wadze do 55 kg.), oraz Szymon Zieliński i Jakub Ulewicz (7. w wadze pow. 100 kg).

Judocy elbląskiego Truso doskonale rozpoczęli jesienny sezon startowy.