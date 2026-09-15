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Elbląskie medale w judo

 Elbląg, Zuzanna Młocińska ze złotym medalem Pucharu Polski
Zuzanna Młocińska ze złotym medalem Pucharu Polski (fot. Energa Truso Elbląg)

Zuzanna Młocińska wywalczyła złoty, Hashem Alwaqedi brązowy medal. Judocy Truso walczyli w Pucharze Polski do lat 21.

W Bytomiu odbył się Turniej Pucharu Polski do lat 21 w judo. Z bardzo dobrej strony pokazali się zawodnicy elbląskiego Truso, którzy ze Śląska wrócili z dwoma medalami.

Krążek z najcenniejszego kruszcu – złota wywalczyła Zuzanna Młocińska, która triumfowała w wadze powyżej 78 kilogramów. W drodze po złoto Elblążanka pokonała Martynę Kręcichwost z Ippon Tychy, Kingę Cichoń z Gwardii Tychy i w finałowym starciu Alicję Dybę z Wojownika Skierniewice.

Hashem Alwaqedi stanął na trzecim stopniu podium w wadze do 55 kilogramów. Dobre miejsca zajęli też Daniel Ośka (5 w wadze do 55 kg.), oraz Szymon Zieliński i Jakub Ulewicz (7. w wadze pow. 100 kg).

Judocy elbląskiego Truso doskonale rozpoczęli jesienny sezon startowy.

SM

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