Elbląskie punkty młodych sportowców

731,49 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego zdobyli sportowcy z elbląskich klubów w 2021 r. Najwięcej: zawodnicy Orła, Silvant Kajak oraz Truso.

Instytut Sportu opublikował informacje na temat punktów zdobytych przez poszczególne kluby sportowe w ramach systemu sportu młodzieżowego. Są w nim punktowane osiągnięcia sportowców na najważniejszych imprezach sportowych w danej dyscyplinie w odpowiedniej kategorii wiekowej.

Orzeł Elbląg był najbardziej skutecznym klubem z naszego miasta, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego. Elbląskie Orły zdobyły w ubiegłym roku 228,66 pkt, co pozwoliło klubowi z ul. Karowej zająć drugie miejsce w województwie warmińsko – mazurskim i 107. w Polsce. W porównaniu do roku 2020 Orły zrobiły skok wzwyż: wówczas zdobyły 174,59 pkt, co dało odpowiednio czwarte miejsce w województwie i 157. w kraju. W ubiegłym roku zawodnicy klubu z ul. Karowej punktowali w short tracku i... pięcioboju nowoczesnym. Warto w tym miejscu podkreślić, że elbląskie Orły są... drugim miejscu w Polsce jeżeli chodzi o short track w sporcie młodzieżowym.

Na drugim miejscu w Elblągu uplasował się UKS Silvant Kajak z dorobkiem 123,63 punktów, co dało im 11. miejsce w województwie i 293. w Polsce. Kajakarze w zasadzie utrzymali stan posiadania sprzed dwóch lat, kiedy to 128 punktów dało im 7. miejsce w województwie i 249. w Polsce. Jeżeli chodzi o kajakarstwo klasyczne to... zawodnicy z przystani przy ul. Radomskiej są na 9. miejscu w Polsce.

Elbląskie podium zamykają zawodnicy Truso. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na ilość dyscyplin sportowych, w których zawodnicy tego klubu zdobywali punkty: lekka atletyka, judo kobiet i mężczyzn, triathlon, koszykówka kobiet, siatkówka kobiet, piłka ręczna kobiet. Truso zebrało 117,59 punktów, co dało im 13. miejsce w województwie i 315. w Polsce. Rzut oka na rok 2020: 106.65 pkt dało wtedy 10. miejsce w województwie i 327 w Polsce.

I to wszystkie kluby z naszego miasta, które w klasyfikacji Instytutu Sportu przekroczyły pułap 100 punktów. Oprócz wiodącej trójki sklasyfikowano również: Meyer (podnoszenie ciężarów, 46 pkt), Viking (łyżwiarstwo szybkie, 42 pkt), Skoczek (szachy, 34 pkt), Tygrys (boks, 29 pkt), Tomita (judo mężczyzn i kobiet, 21,29 pkt), Atak (siatkówka kobiet i mężczyzn, siatkówka plażowa mężczyzn, 19,06 pkt), Korona (kajakarstwo klasyczne, 16 pkt), Olimpia (piłka nożna mężczyzn, 12,46 pkt), Elbląski Klub Karate (kickboxing, 10 pkt), Flota (strzelectwo sportowe, 8 pkt), Jedynka (pływanie, 8 pkt), KPR (piłka ręczna mężczyzn, 4,8 pkt), Orlik (pięciobój nowoczesny, 4 pkt), Mlexer (tenis stołowy, 4 pkt), Szóstka (łyżwiarstwo figurowe, 3 pkt).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na Mlexera, który pojawił się klasyfikacji za ubiegły rok. Wiąże się to z uruchomieniem przez klub szkolenia dzieci.

Liczba zdobytych punktów nie pokazuje jednak całościowo siły elbląskich klubów, które w poszczególnych dyscyplinach znajdują się w krajowej czołówce. Wybraliśmy te naszym zdaniem najciekawsze: Orzeł w short tracku jest drugi w Polsce. To miejsce robi wrażenie, nawet jak weźmiemy pod uwagę stosunkowo małą liczbę sklasyfikowanych klubów. Potęgą jest kajakarstwo klasyczne: Silvant Kajak sklasyfikowano na 9. miejscu, Koronę na 39. To jedyna dyscyplina sportu, gdzie w czołowej 50-tce mamy dwa kluby. To efekt bardzo bliskiej współpracy klubów. Ciekawy przypadek mamy w judo. Wśród mężczyzn na 16. miejscu sklasyfikowano Truso (Tomitę na 59), wśród kobiet – na 37. miejscu jest Tomita (Truso – 69.). Truso jest także wysoko jeżeli chodzi o koszykówkę kobiet – 26. miejsce

Całościowo kluby elbląskie zdobyły w 2021 r. 731,49 pkt, co daje naszemu miastu drugie miejsce w województwie i 36. w Polsce. W porównaniu z rokiem 2020 Elbląg spadł o jedno miejsce w rankingu ogólnopolskim, mimo że młodzi sportowcy z naszego miasta zdobyli 639,69 pkt.