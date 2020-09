Elblążanie wyjeżdżają na Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym

fot. nadesłane

Młodzi elblążanie, startujący na co dzień w barwach klubu WKS Flota Elbląg, wyjeżdżają właśnie do Wrocławia na Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym. Zachęcamy do kibicowania naszym reprezentantom.

Od środy do niedzieli (9-13 września) odbywać się będą we Wrocławiu Mistrzostwa Polski Juniorów w strzelectwie sportowym. Nasze miasto reprezentować będą Wiktoria Gabis i Mateusz Stalmirski z klubu WKS Flota Elbląg. Wiktoria Gabis w 2018 roku wywalczyła tytuł wicemistrza Polski w karabinie sportowym. Zdobywała także liczne medale zarówno w zawodach regionalnych jak i powszechnych, m.in. na Mistrzostwach Województwa oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Mateusz Stalmirski triumfował w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2019 roku i zdobywał medale w takich zawodach jak m.in. Puchar Kaszub czy Puchar Wojewody Pomorskiego. - Cieszy mnie postawa naszych zawodników. Czekamy na kolejne sukcesy, do których potrzebna jest jednak ciężka praca - mówi Jerzy Domeracki, trener WKS Flota Elbląg, który wyjeżdża wraz ze swoimi zawodnikami na Mistrzostwa Polski do Wrocławia. Oprócz juniorów mamy także utalentowanych młodzików, którzy dopiero niedawno rozpoczęli swoją karierę sportową i wkrótce będą mogli pokazać się na ogólnopolskich zawodach - dodaje Domeracki. Zachęcamy do kibicowania młodym elblążanom na Mistrzostwach Polski. Ponadto, klub WKS Flota Elbląg zachęca wszystkich (zwłaszcza dzieci i młodzież) do udziału w treningach strzeleckich, które odbywają się w kompleksie sportowym przy ul. Junaków 2. Klub posiada wszelki niezbędny sprzęt do rozpoczęcia treningów i wielkiej pasji, jaką jest strzelectwo sportowe.

WKS Flota Elbląg