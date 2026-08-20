Elblążanin brązowym medalistą akademickich mistrzostw świata!

Polska kajakowa czwórka zdobyła brązowy medal na dystansie 500 m w akademickich mistrzostwach świata, które odbywają się na Węgrzech. W składzie medalistów popłynął zawodnik UKS Kajak Elbląg Igor Komorowski!

Wojciech Pilarz, Mikołaj Walulik, Igor Komorowski i Wiktor Leszczyński dystans 500 m pokonali w czasie 1 minuty, 26 sekund i 48 setnych, do końca walcząc o jak najwyższą lokatę. Na metę dotarli jako trzeci, ustępując srebrnym medalistom z Czech zaledwie o 25 setnych sekundy, i mając dokładnie taką samą przewagę nad czwartymi Litwinami. Złoto zapewnili sobie gospodarze – Węgrzy, którzy wygrali z czasem 1 minuta, 24 sekundy i 44 setne.

To kolejny wielki sukces Igora Komorowskiego i jego kolegów w startach w K4. W lipcu w innym składzie (z Alexem Boruckim Mikółajem Walulikiem i Jarkiem Kajdankiem zdobył srebrny mefdal mistrzostw świata do lat 23 na dystansie 500 m.

Z kolei dwa tygodnie temu w klubowej osadzie K4 (razem z Pawłem Krause, Mikołajem Kotem i Mateuszem Romanowskim Igor Komorowski zdobył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski na 1000 m i brązowy na 500 m. A w sierpniu ubiegłego roku zdobył dwa brązowe medale w sprincie (200 i 500 m) w K! podczas mistrzostw Polski seniorów.