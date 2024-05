Elblążanka piąta w Pucharze Europy

Aleksandra Kocięba zadebiutowała w zawodach Pucharu Europy kadetów w judo. Zawodniczka elbląskiego Truso wywalczyła piąte miejsce.

W weekend w Bielsko-białej odbywał się turniej Pucharu Europy Kadetów (do lat 18). Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się zawodniczka elbląskiego Truso Aleksandra Kocięba, dla której był to debiut w turnieju tej rangi. Elblążanka pokonała m. in. zawodniczki z Mołdawii, Czech, Holandii i Niemiec.

W walce o brązowy medal zmierzyła się z Gruzinką Barbare Gelashvili. Pojedynek był zacięty, a do wyłonienia zwyciężczyni potrzebna była dogrywka. Z niej zwycięsko wyszła reprezentantka Gruzji, więc Polka w swoim debiucie wywalczyła wysokie 5. miejsce. W finale Zuzanna Banaszewska (Polska) pokonała Emmę-Melis Aktas (Estinia). Brązowe medale dla Julii Troki (Polska) i Barbare Gelashvili (Gruzja).

Drugi zawodnik Truso na tym turnieju - Mikołaj Galiński - startujący w wadze do 60 kilogramów nie przeszedł eliminacji, przegrywając z bardziej doświadczonym Holendrem.