Elblążanki lepsze od drużyn z Pomorza (koszykówka)

Victoria Rocka w akcji na kosz GTK Gdynia (fot. Michał Skroboszewski)

Koszykarki Truso Elbląg są na dobrej drodze do awansu do półfinału mistrzostw Polski do lat 15. W Elblągu wygrały z drużynami z Kolbud i Gdyni, w sobotę w Trójmieście czeka je decydujące spotkanie z faworytem do pierwszego miejsca w grupie pomorskiej – Politechniką Gdańsk. Zobacz zdjęcia z meczu z Gdynią.

We wtorek i środę w Elblągu odbyły się pierwsze mecze finału pomorskiej strefy w koszykówce dziewcząt do lat 15. Pierwszego dnia zawodniczki Truso bez problemu pokonały rówieśniczki z Bryzy Kolbudy 95:43, natomiast Trójka Ełk uległa aż 26:108 Politechnice Gdańsk. W środę ełczanki przegrały z Ósemką Wejherowo 54:68, a elblążanki zmierzyły się z rówieśniczkami z GTK Gdynia. - Od początku wypracowaliśmy bezpieczną przewagę, którą utrzymałyśmy do końca meczu. W czwartej kwarcie wdarły się momenty dekoncentracji, mieliśmy parę strat pod rząd, co gdynianki wykorzystały w kontrach. Nasze zwycięstwo nie było jednak zagrożone – mówi Magdalena Kołacka, trener Truso Elbląg. Elblążanki wygrały z GTK Gdynia 67:54, prowadząc do przerwy 34:13. Zagrały w składzie: M. Malinowska, Rocka (23 pkt), Niedzielska 9, Żywica, Zyzek 15, Łyczek, Gocek, Domeracka, Ćwiklińska 2, Hołowczyc 7, I. Malinowska 2, Szwajder 9. Przed koszykarkami z Elbląga jeszcze dwa mecze w najbliższy weekend w Trójmieście. W sobotę zmierzą się z Politechniką Gdańską, a stawką jest pierwsze miejsce w strefie pomorskiej, co oznacza bezpośredni awans do półfinału mistrzostw Polski. Przegrana sprawi, że elblążanki zagrają w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski do lat 15. W niedzielę rywalem będzie Ósemka Wejherowo, która nie powinna sprawić elblążankom problemów.

RG