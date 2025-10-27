Emilia Zawisza z awansem na Puchar Świata

Czwarte miejsce na 3000 metrów – to najlepszy rezultat Emilii Zawiszy z Vikinga Elbląg na Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. Elblążanka zapewniła sobie miejsce w Pucharze Świata.

W weekend w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach. W zawodach wzięła udział zawodniczka elbląskiego Vikinga medalu, która mimo braku zdobyczy medalowej zapewniła sobie start w Pucharze Świata.

Elblążanka na 500 metrów uplasowała się na 15. miejscu z czasem 41,98 sekundy (ze stratą 3,78 sek. do pierwszej Martyny Baran); na 3000 metrów była czwarta z czasem 4,26,21 minuty (ze stratą 14,81 sekundy do pierwszej Zofii Braun), na 1500 metrów – 8. miejsce z czasem 2,06,03 minuty (ze stratą 6,45 sek. do pierwszej Zofii Braun), na 5000 metrów – DQ, na 1000 metrów nie startowała. W biegu masowym Emilia Zawisza uplasowała się na 11. miejscu.