Emocje i awans Truso

Truso Elbląg w półfinale mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 15. Podopieczne Magdaleny Kołackiej na turnieju w Pabianicach zafundowały swoim kibicom huśtawkę emocji, ale ostatecznie z drugiego miejsca wywalczyły awans.

Koszykarki Truso – dwa słowa i wiadomo, że emocje są gwarantowane. Weekend elblążanki spędziły w Pabianicach, gdzie grały w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski do lat 15.

Wynik pierwszego starcia z MPKK Sokołów Podlaski mówi sam za siebie. Elblążanki dosłownie zmiażdżyły rywalki wygrywając 105:47. W pierwszej kwarcie rywalki zdołały zdobyć tylko cztery punkty, w drugiej osiem. I w zasadzie było po meczu.

W sobotę zmierzyły się ze sobą dwa zespoły, które poprzedniego dnia wygrały: rywalkami elblążanek była Ślęza Wrocław. Zwycięzca tego starcia awansował dalej. Niestety dla Truso, to rywalki wyszły z tego pojedynku w lepszych humorach i po zwycięstwie 82:61 były już pewne udziału w półfinale.

Podopieczne Magdaleny Kołackiej musiały w niedzielę wygrać z gospodyniami PTK IDM Pabianice. Dla gospodyń też był to mecz o wszystko. Emocji na parkiecie nie brakowało. Po pierwszych 10 minutach elblążanki prowadziły ośmioma punktami. W 13. minucie gospodynie odrobiły straty i wyszły na jednopunktowe prowadzenie. Do końca kwarty trwała walka „punkt za punkt, ale ostatecznie po pierwszej połowie jedno oczko przewagi miały elblążanki. Trzecią część lepiej rozpoczęły dziewczyny z Truso, które zbudowały sobie siedem punktów przewagi. Gospodynie nie dały jednak za wygraną i doprowadziły do remisu. Zażarta walka punkt za punkt i przed czwartą kwartą na tablicy wyników widniał remis 55:55. Ostatnie 10 minut to już popis elblążanek, które wygrywają cały mecz 80:69 i z drugiego miejsca awansują do półfinału mistrzostw Polski do lat 15.

Wyniki meczów Truso na turnieju ćwierćfinałowym w Pabianicach:

Truso Elbląg - MPKK OSiR Sokołów SA Sokołów Podl 105:47 (29:4, 28:8, 21:22, 27:13)

Truso Elbląg - 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław SA 61:82 (12:20, 14:22, 24:21, 11:19)

Truso Elbląg - PTK IDM Flower Group Pabianice 80:69 (25:17, 13:20, 17:18, 25:14)

Truso Elbląg: Maja Ćwiklińska, Lidia Domeracka, Aleksandra Gocek, Antonia Hołowczyc , Zuzanna Kamińska, Inga Malinowska, Aleksandra Niedzielska, Victoria Rocka , Rozalia Sznajder , Pola Wyżkiewicz, Anna Zyzek, Oliwia Żywica