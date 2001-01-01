Europejskie puchary nie dla elbląskich kibiców. Dlaczego?

Trabzon Ortahisar – to rywal piłkarek ręcznych Startu Elbląg w drugiej rundzie EHF European Cup. Niestety, elbląscy kibice, żeby zobaczyć szczypiornistki w europejskim pucharze muszą... polecieć do Turcji. W tym czasie, kiedy Start powinien rozgrywać mecz w Elblągu, w Hali Sportowo-Widowiskowej będzie remont.

27 września, Hala Widowiskowo-Sportowa w Elblągu. Elbląski Start po latach przerwy wraca do Europy. W tym miejscu warto przypomnieć, że ostatni raz w europejskich pucharach elbląska drużyna występowała w... 2017 r. Wówczas zespół prowadzony przez Andrzeja Niewrzawę dwa razy przegrał z norweskim Byasen Handball Elite w pierwszej rundzie Pucharu EHT. I również ze względów ekonomicznych oba mecze rozegrano na wyjeździe.

Wracamy na al. Grunwaldzką... Na trybunach tysiąc osób, po niezwykle udanym poprzednim sezonie, mecz z tureckim Trabzon Ortahisar jest dla Startu okazją, aby przyciągnąć na trybuny nowych kibiców. Na kilkanaście sekund przed końcem Starterki prowadzą 32:28, sędzia dyktuje rzut karny za faul na Aleksandrze Zych. Stop. Takich emocji elbląscy kibice nie przeżyją, bo akurat od 20 września do 20 października hala z parkietem do gier zespołowych w Hali Sportowo-Widowiskowej będzie zamknięta z powodu modernizacji oświetlenia.

- Z informacji uzyskanych od wykonawcy w okresie od 20 września do 20 października 2025 r. wyłączona z użytkowania będzie jedynie płyta boiska, a co za tym idzie treningi części klubów zostaną przeniesiona na inne obiekty. Kluby, korzystające z sali judo i trybuny D, będą mogły trenować bez większych komplikacji – informuje Natalia Szrama, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Tłok na hali przy ul. Kościuszki

Domowy mecz Startu z Tauronem Ruchem Szczypiorno (13 września) rozegrane zostanie jeszcze w hali przy al. Grunwaldzkiej. W okresie 20 września – 20 października Start rozegra tylko jeden mecz w Elblągu. 4 października podejmie Sośnicę Gliwice w hali przy ul. Kościuszki. Kolejny mecz w Elblągu szczypiornistki rozegrają 25 października – z Enea MKS Gniezno. Również w hali przy ul. Kościuszki.

Z datą 4 października wiąże się jeszcze jeden kłopot. W ten weekend (4/5 października) swoje mecze w Elblągu oprócz szczypiornistek Startu powinny rozegrać... Silvant Handball z Handballem Czersk (I liga piłki ręcznej mężczyzn), Truso z Jutrzenką Płock (I liga piłki ręcznej kobiet). W tych meczach daty nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. 5 października Basketball zagra z rezerwami Energa Trefla Sopot (II liga koszykówki mężczyzn). I na deser Start z Sośnicą Gliwice.

Turcja razy dwa

Wracają do pucharowej przygody Startu - dwumecz odbędzie się w Turcji. Pierwszy mecz zaplanowano 27 września, drugi 29 września

- Rozważaliśmy możliwość gry na wynajętej hali w pobliżu Elbląga jednak wzięliśmy pod uwagę również terminarz wszystkich meczów wrześniowych, który jest dla nas bardzo trudny. Analizując to i mając na uwadze fakt, że priorytetowe są dla nas występy w Superlidze zdecydowaliśmy, że logistycznie będzie najlepiej rozegrać dwa mecze w Turcji. Rozmawialiśmy z przedstawicielami Klubu Kibica i przyjęli to ze zrozumieniem. Wierzymy, że jeszcze w tym sezonie zagramy przed własną publicznością w rozgrywkach EHF – wyjaśnia Miłosz Kulawiak, prezes Startu Elbląg.

28 października w Elblągu pierwszy mecz „domowy” zagra Barkom Każany Lwów. Nietoperze podejmą częstochowską Steam Hermapol Politechnikę. I to spotkanie ma się już odbyć w Hali Sportowo-Widowiskowej. Nietoperze sezon rozpoczną 22 października, w Gdańsku zmierzą się z miejscowym Treflem,

Co to za remont?

Chodzi o modernizację oświetlenia głównej hali przy al. Grunwaldzkiej pod kątem dostosowania oświetlenia do potrzeb transmisji telewizyjnych.

- Modernizacja oświetlenia w Hali Sportowo-Widowiskowej jest inwestycją wyczekiwaną nie tylko przez MOSiR, ale także całe środowisko sportowe korzystające z elbląskiej hali. Przypomnijmy, obecne oświetlenie służy elbląskim sportowcom już prawe 20 lat. Z uwagi na ilość obsłużonych imprez, a co za tym idzie dużą jego eksploatację, jakość oraz parametry techniczne oświetlenia uległy znacznemu pogorszeniu. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom klubów i kibiców oraz sprostać wymaganiom technicznym transmisji telewizyjnych, podjęta została decyzja o wymianie oświetlenia na nowoczesne, dające znacznie większe możliwości podczas rozgrywania meczów. Prace techniczne poprawiające jakość oświetlenia wiążą się niestety także z uciążliwościami dla użytkowników obiektu. Mimo tego kluby trenujące w hali podeszły z pełnym zrozumieniem do tego problemu, mając na uwadze korzyści, jakie płyną z planowanej inwestycji. - poinformowała nas Natalia Szrama.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane 23 maja. Początkowo oferty miały być składane do 11 czerwca, wskutek zapytań potencjalnych wykonawców i zmian w specyfikacji warunków zamówienia został przedłużony.

18 czerwca urzędnicy otworzyli oferty z ofertami potencjalnych wykonawców modernizacji oświetlenia. Wpłynęło pięć ofert, najtańszą firma Twój Elektryk 24 Katarzyna Zając z Kątów Włocławskich zaproponowała kwotę 762 600 zł. Najwyższa oferta opiewała na prawie 1,6 mln zł Urzędnicy na ten cel przeznaczyli 1,2 mln zł. 23 lipca ogłoszono, że to firma Twój Elektryk 24 Katarzyna Zając z Kątów Włocławskich wykona inwestycję. Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym ma na to trzy miesiące.

W tzw. „międzyczasie”, czyli 2 czerwca, prezydent Elbląga, starosta elbląski i prezes występującego w Pluslidze zespołu Barkom Każany Lwów podpisali list intencyjny, w którym deklarują wolę współpracy w celu rozgrywania przez siatkarzy domowych meczów w Elblągu. To ważne wydarzenie w kwestii oświetlenia hali, bo mecze Plusligi są transmitowane przez Polsat Sport.

Koncert i kabaret się odbędą

Hala od 20 września do 20 października ma być zamknięta, ale nie do końca. 3 października na głównej hali odbędzie się koncert „Pod dachami Paryża”, 12 października wystąpi kabaret Smile w programie Contra.

- Imprezy te odbędą się one zgodnie z planem. Nadmieniamy, że koncerty zaplanowano jeszcze przed remontem oświetlenia, umowy zostały podpisane i ich zerwanie wiązałoby się z karami nałożonymi na MOSiR. Już podczas pierwszych rozmów ustalone zostało z wykonawcą, że dwie wspomniane imprezy odbędą się w hali w czasie wymiany lamp. Koncerty nie wymagają oświetlenia halowego, scena oraz oświetlenia jest osobno rozkładane na każde wydarzenie, a sama ich organizacja (piątek i niedziela) nie będą kolidowały z pracami prowadzonymi na obiekcie – wyjaśnia Natalia Szrama.

Nasuwa się pytanie, czy modernizacji oświetlenia nie można było zrobić w innym terminie nie kolidującym z meczem pucharowym elbląskiego Startu? W ubiegłym sezonie elbląski zespół do końca walczył o miejsce dające możliwość gry w pucharach.

- W Hali Sportowo-Widowiskowej odbywają się nie tylko mecze ligowe Startu Elbląg, ale także inne wydarzenia sportowe oraz kulturalno-rozrywkowe. W samym czerwcu w hali odbyły się aż cztery duże imprezy, w których udział wzięło prawie cztery tysiące uczestników. Rezerwacje hali były dokonane wiele miesięcy wcześniej, w związku z powyższym nie było możliwości odwołania tak dużych imprez i wykonania remontu. Z powodów formalnych postępowanie przetargowe trwało do lipca, kiedy podpisano umowę na wykonanie zadania, zgodnie z którą wykonawca ma je zrealizować maksymalnie do końca października – informuje zastępca dyrektora MOSiR.

Dla tych kibiców, którzy chcieliby zobaczyć Start w Turcji, znaleźliśmy połączenie lotnicze: wylot 26 września o 10:35 z lotniska Chopina w Warszawie samolotem Turkish Airlines., lądowanie w Stambule o 14:20 czasu lokalnego, 0 16:05 przelot Turkish Airlines do miejscowości Kayseri (przylot o 17:30. I dalej trzeba sobie zorganizować transport do Ortahisar odległego od Kayseri o 80 km. Google Maps nie pokazuje, by funkcjonował na tej linii publiczny transport. Koszt przelotu w obie strony to 2 840 zł.

Redakcja Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl trzyma kciuki za przejście Startu i kolejny mecz w europejskim Pucharze rozegrany już w Elblągu.