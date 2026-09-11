Filmowe podsumowanie Bażantarnia Jump&Run 2026

Za nami kolejna pełna sportowych emocji 5. edycja Bażantarnia Jump&Run! W niedzielę, 6 września, Bażantarnia wypełniła się uczestnikami, którzy zmierzyli się z biegową trasą i dmuchanymi przeszkodami. Było bieganie, skakanie, wspinanie, dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Zobaczcie, jak wyglądała tegoroczna edycja imprezy w naszym filmie! – informuje MOSiR.

Piąta edycja zaczęła się od mocnego akcentu pogodowego. Od samego rana, podczas przygotowywania miasteczka zawodów, Bażantarnia została solidnie podlana przez intensywny deszcz. Na szczęście opady zakończyły się dokładnie wtedy, gdy zakończyły się prace organizacyjne, a później nad imprezą pojawiło się słońce. Ciepła i słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom przez resztę dnia, choć poranny deszcz pozostawił po sobie pamiątkę w postaci sporej ilości błota na trasie.

I właśnie ono dodało tegorocznemu Jump&Run dodatkowego kolorytu. Mokra i śliska trasa sprawiła, że pokonywanie przeszkód wymagało jeszcze więcej ostrożności, a niektóre fragmenty dostarczały uczestnikom dodatkowej dawki emocji. Błoto szybko przestało być przeszkodą, a stało się częścią zabawy – szczególnie dla tych, którzy na mecie pojawiali się nie tylko zmęczeni, ale również solidnie ubrudzeni.

Na uczestników czekały trzy formuły – Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Najmłodsi zawodnicy mierzyli się z siedmioma dmuchanymi przeszkodami na dystansie 1,5 km, rodziny wspólnie pokonywały tę samą trasę, a uczestnicy Biegu Classic mieli do przejścia 2,5 km i aż 10 przeszkód. Niezależnie od wybranej formuły, na wszystkich czekało to samo – sporo ruchu, przeszkody, błoto i przede wszystkim dobra zabawa. Bażantarnia Jump&Run to wydarzenie, które z roku na rok pokazuje, jak wiele radości może dać aktywność fizyczna i przyciąga tak wielu uczestników – od najmłodszych zawodników, przez całe rodziny, aż po dorosłych szukających sportowego wyzwania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, kibicom za doping, wolontariuszom i żołnierzom za pomoc oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Mamy nadzieję, że tegoroczne emocje jeszcze długo będą wywoływać uśmiech, a wspomnienia z pokonywania przeszkód zachęcą Was do udziału w kolejnych imprezach MOSiR-u. Co tu dużo mówić – sami zobaczcie, jak bawiliśmy się podczas Bażantarnia Jump&Run 2026!

Dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom i organizacjom, które pomogły w przygotowaniu tegorocznej imprezy:

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Salon Łazienkowy Awangarda, ADASTOL –

producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski

Partnerzy: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Ubezpieczenia EXPERT, BUS EXPERT, Szkoła Nauki Jazdy EXPERT, Zarząd

Zieleni Miejskiej w Elblągu