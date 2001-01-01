UWAGA!

Finał Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach

 Elbląg, Finał Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach
(fot. IKS Atak)

Zakończyły się XXVII Otwarte Mistrzostwa Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach: judo, tenisie stołowym, rolkach, boccia oraz siatkówce na siedząco i stojąco.

W zawodach wzięło w sumie udział ponad 120 osób oraz 10 wolontariuszy. Sportowcy nie tylko rywalizowali o medale i puchary, ale także zmagali się w konkursach wiedzy na temat dyscyplin, w których startowali. Galę otwarcia Elbląg Cup swoim występami uświetnili tancerze Cadmans oraz zespół Szwagry z WTZ przy Stowarzyszeniu Tacy Sami.

 

Tenis stołowy

W zawodach rozegranych w sali Mlexera przy al. Grunwaldzkiej rywalizowały 24 osoby, które przypisano do 5 grup sprawnościowych.
      
       Klasyfikacja medalowa:

Grupa kobiet:
       1. Katarzyna Ziółkowska
       2. Agnieszka Strąk
       3. Ewa Werner
      

Grupa 1.
       1. Paweł Gołębiewski
       2. Grzegorz Demczuk
       3. Paweł Burzykowski
      

Grupa 2.
       1. Sebastian Warakomski
       2. Mikołaj Lach
       3. Mateusz Bielecki
      

Grupa 3.
       1. Marek Michalak
       2. Michał Weroński
       3. Wiktor Orłowski
      

Grupa 4.
       1. Sebastian Bobrowski
       2. Jacek Kozłowski
       3. Michał Bryl
      

Grupa 5
       1. Sylwester Flis
       2. Grzegorz Żukowski
       3. Krzysztof Burzykowski
      

Judo

W zawodach na tatami w hali przy al. Grunwaldzkiej wystartowało 24 zawodników przydzielonych do 8 grup sprawnościowych.

Grupa 1
       1. Mirosław Kostka
       2. Konrad Szumski
      

Grupa 2
       1. Rafał Topolski
       2. Sebastian Majewski
      

Grupa 3

1. Weronika Fercho

2. Emilia Wierzbicka

3. Anna Rybicka
      

Grupa 4
       1. Alicja Wasiak
       2. Agnieszka Strąk
       3. Kinga Kapełuś
      

Grupa 5
       1. Wiktor Orłowski
       2. Kamil Grdeń
       3. Timur Jumayev
      

Grupa 6
       1. Sebastian Szydlik
       2. Mateusz Bielecki
       3. Leon Becker
      

Grupa 7
       1. Piróg Michał
       2. Okoński Mateusz
      

Grupa 8
       1. Julia Zimirowska
       2. Marek Kostka
       3. Maksym Volkov
      

Wrotki

W rywalizacji na torze Kalbar wzięło udział 15 osób. Klasyfikacja medalowa na poszczególnych dystansach:

 

Kobiety

333m
       1. Natalia Miękus
       2. Agnieszka Strąk
       3. Weronika Fercho
      

500m
       1. Alicja Wasiak
       2. Katarzyna Ziółkowska
       3. Maja Józefowicz
      

Mężczyźni

333m
       1. Konrad Szumski
       2. Mateusz Bielecki
       3. Wiktor Orłowski
      

500m
       1. Mateusz Okoński
       2. Tomasz Żbikowski
       3. Rafał Topolski
      

Siatkówka na siedząco

Zawody zorganizowano w sali III LO. Wzięły w nich cztery drużyny, rywalizując w najpierw w systemie każdy z każdym, a następnie rozegrano półfinały i finały.


       Klasyfikacja medalowa w siatkówce:
       1. miejsce GDAŃSK
       2. miejsce ELBLĄG
       3. miejsce WARSZAWA
      

Boccia druzynowo

Do zawodów zgłosiły się aż 22 trzyosobowe zespoły, które zostały przydzielone do pięciu grup sprawnościowych.


       Klasyfikacja medalowa:
       Grupa 1
       1. miejsce ATAK 13
       2. miejsce ATAK 6
       3. miejsce ATAK 15
      

Grupa 2
       1. miejsce Gdańsk 2
       2. miejsce Gdańsk 1
       3. miejsce ATAK 9
      

Siatkówka na stojąco

Klasyfikacja medalowa

1. miejsce ATAK 1

2. miejsce ATAK 2

3. miejsce SUWAŁKI

 

Boccia indywidualnie

Do rozgrywek zgłosiło się 8 kobiet i 18 mężczyzn. Pojedynki rozegrano systemem brazylijski, w którym odpada się z rywalizacji po dwóch przegranych.

 

Klasyfikacja medalowa kobiet:
       1. Katarzyna Mazur
       2. Luiza Sobiecka
       3. Natalia Miękus
      

Klasyfikacja medalowa mężczyźni:

1. Krzysztof Burzykowski

2. Sebastian Bobrowski

3. Kamil Grzanka
      
       Turniej współfinansowany ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu Elbląga oraz sponsorów: Ruczaj, Awangarda, Halex Meble, KONI, MOSIR Elbląg.

IKS Atak Elbląg

