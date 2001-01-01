Finał Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach

Zakończyły się XXVII Otwarte Mistrzostwa Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach: judo, tenisie stołowym, rolkach, boccia oraz siatkówce na siedząco i stojąco.

W zawodach wzięło w sumie udział ponad 120 osób oraz 10 wolontariuszy. Sportowcy nie tylko rywalizowali o medale i puchary, ale także zmagali się w konkursach wiedzy na temat dyscyplin, w których startowali. Galę otwarcia Elbląg Cup swoim występami uświetnili tancerze Cadmans oraz zespół Szwagry z WTZ przy Stowarzyszeniu Tacy Sami.

Tenis stołowy

W zawodach rozegranych w sali Mlexera przy al. Grunwaldzkiej rywalizowały 24 osoby, które przypisano do 5 grup sprawnościowych.



Klasyfikacja medalowa:

Grupa kobiet:

1. Katarzyna Ziółkowska

2. Agnieszka Strąk

3. Ewa Werner



Grupa 1.

1. Paweł Gołębiewski

2. Grzegorz Demczuk

3. Paweł Burzykowski



Grupa 2.

1. Sebastian Warakomski

2. Mikołaj Lach

3. Mateusz Bielecki



Grupa 3.

1. Marek Michalak

2. Michał Weroński

3. Wiktor Orłowski



Grupa 4.

1. Sebastian Bobrowski

2. Jacek Kozłowski

3. Michał Bryl



Grupa 5

1. Sylwester Flis

2. Grzegorz Żukowski

3. Krzysztof Burzykowski



Judo

W zawodach na tatami w hali przy al. Grunwaldzkiej wystartowało 24 zawodników przydzielonych do 8 grup sprawnościowych.

Grupa 1

1. Mirosław Kostka

2. Konrad Szumski



Grupa 2

1. Rafał Topolski

2. Sebastian Majewski



Grupa 3

1. Weronika Fercho

2. Emilia Wierzbicka

3. Anna Rybicka



Grupa 4

1. Alicja Wasiak

2. Agnieszka Strąk

3. Kinga Kapełuś



Grupa 5

1. Wiktor Orłowski

2. Kamil Grdeń

3. Timur Jumayev



Grupa 6

1. Sebastian Szydlik

2. Mateusz Bielecki

3. Leon Becker



Grupa 7

1. Piróg Michał

2. Okoński Mateusz



Grupa 8

1. Julia Zimirowska

2. Marek Kostka

3. Maksym Volkov



Wrotki

W rywalizacji na torze Kalbar wzięło udział 15 osób. Klasyfikacja medalowa na poszczególnych dystansach:

Kobiety

333m

1. Natalia Miękus

2. Agnieszka Strąk

3. Weronika Fercho



500m

1. Alicja Wasiak

2. Katarzyna Ziółkowska

3. Maja Józefowicz



Mężczyźni

333m

1. Konrad Szumski

2. Mateusz Bielecki

3. Wiktor Orłowski



500m

1. Mateusz Okoński

2. Tomasz Żbikowski

3. Rafał Topolski



Siatkówka na siedząco

Zawody zorganizowano w sali III LO. Wzięły w nich cztery drużyny, rywalizując w najpierw w systemie każdy z każdym, a następnie rozegrano półfinały i finały.



Klasyfikacja medalowa w siatkówce:

1. miejsce GDAŃSK

2. miejsce ELBLĄG

3. miejsce WARSZAWA



Boccia druzynowo

Do zawodów zgłosiły się aż 22 trzyosobowe zespoły, które zostały przydzielone do pięciu grup sprawnościowych.



Klasyfikacja medalowa:

Grupa 1

1. miejsce ATAK 13

2. miejsce ATAK 6

3. miejsce ATAK 15



Grupa 2

1. miejsce Gdańsk 2

2. miejsce Gdańsk 1

3. miejsce ATAK 9



Siatkówka na stojąco

Klasyfikacja medalowa

1. miejsce ATAK 1

2. miejsce ATAK 2

3. miejsce SUWAŁKI

Boccia indywidualnie

Do rozgrywek zgłosiło się 8 kobiet i 18 mężczyzn. Pojedynki rozegrano systemem brazylijski, w którym odpada się z rywalizacji po dwóch przegranych.

Klasyfikacja medalowa kobiet:

1. Katarzyna Mazur

2. Luiza Sobiecka

3. Natalia Miękus



Klasyfikacja medalowa mężczyźni:

1. Krzysztof Burzykowski

2. Sebastian Bobrowski

3. Kamil Grzanka



Turniej współfinansowany ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu Elbląga oraz sponsorów: Ruczaj, Awangarda, Halex Meble, KONI, MOSIR Elbląg.