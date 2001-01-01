Finał Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach

Zakończyły się XXVII Otwarte Mistrzostwa Elbląg Cup w pięciu dyscyplinach: judo, tenisie stołowym, rolkach, boccia oraz siatkówce na siedząco i stojąco.
W zawodach wzięło w sumie udział ponad 120 osób oraz 10 wolontariuszy. Sportowcy nie tylko rywalizowali o medale i puchary, ale także zmagali się w konkursach wiedzy na temat dyscyplin, w których startowali. Galę otwarcia Elbląg Cup swoim występami uświetnili tancerze Cadmans oraz zespół Szwagry z WTZ przy Stowarzyszeniu Tacy Sami.
Tenis stołowy
W zawodach rozegranych w sali Mlexera przy al. Grunwaldzkiej rywalizowały 24 osoby, które przypisano do 5 grup sprawnościowych.
Klasyfikacja medalowa:
Grupa kobiet:
1. Katarzyna Ziółkowska
2. Agnieszka Strąk
3. Ewa Werner
Grupa 1.
1. Paweł Gołębiewski
2. Grzegorz Demczuk
3. Paweł Burzykowski
Grupa 2.
1. Sebastian Warakomski
2. Mikołaj Lach
3. Mateusz Bielecki
Grupa 3.
1. Marek Michalak
2. Michał Weroński
3. Wiktor Orłowski
Grupa 4.
1. Sebastian Bobrowski
2. Jacek Kozłowski
3. Michał Bryl
Grupa 5
1. Sylwester Flis
2. Grzegorz Żukowski
3. Krzysztof Burzykowski
Judo
W zawodach na tatami w hali przy al. Grunwaldzkiej wystartowało 24 zawodników przydzielonych do 8 grup sprawnościowych.
Grupa 1
1. Mirosław Kostka
2. Konrad Szumski
Grupa 2
1. Rafał Topolski
2. Sebastian Majewski
Grupa 3
1. Weronika Fercho
2. Emilia Wierzbicka
3. Anna Rybicka
Grupa 4
1. Alicja Wasiak
2. Agnieszka Strąk
3. Kinga Kapełuś
Grupa 5
1. Wiktor Orłowski
2. Kamil Grdeń
3. Timur Jumayev
Grupa 6
1. Sebastian Szydlik
2. Mateusz Bielecki
3. Leon Becker
Grupa 7
1. Piróg Michał
2. Okoński Mateusz
Grupa 8
1. Julia Zimirowska
2. Marek Kostka
3. Maksym Volkov
Wrotki
W rywalizacji na torze Kalbar wzięło udział 15 osób. Klasyfikacja medalowa na poszczególnych dystansach:
Kobiety
333m
1. Natalia Miękus
2. Agnieszka Strąk
3. Weronika Fercho
500m
1. Alicja Wasiak
2. Katarzyna Ziółkowska
3. Maja Józefowicz
Mężczyźni
333m
1. Konrad Szumski
2. Mateusz Bielecki
3. Wiktor Orłowski
500m
1. Mateusz Okoński
2. Tomasz Żbikowski
3. Rafał Topolski
Siatkówka na siedząco
Zawody zorganizowano w sali III LO. Wzięły w nich cztery drużyny, rywalizując w najpierw w systemie każdy z każdym, a następnie rozegrano półfinały i finały.
Klasyfikacja medalowa w siatkówce:
1. miejsce GDAŃSK
2. miejsce ELBLĄG
3. miejsce WARSZAWA
Boccia druzynowo
Do zawodów zgłosiły się aż 22 trzyosobowe zespoły, które zostały przydzielone do pięciu grup sprawnościowych.
Klasyfikacja medalowa:
Grupa 1
1. miejsce ATAK 13
2. miejsce ATAK 6
3. miejsce ATAK 15
Grupa 2
1. miejsce Gdańsk 2
2. miejsce Gdańsk 1
3. miejsce ATAK 9
Siatkówka na stojąco
Klasyfikacja medalowa
1. miejsce ATAK 1
2. miejsce ATAK 2
3. miejsce SUWAŁKI
Boccia indywidualnie
Do rozgrywek zgłosiło się 8 kobiet i 18 mężczyzn. Pojedynki rozegrano systemem brazylijski, w którym odpada się z rywalizacji po dwóch przegranych.
Klasyfikacja medalowa kobiet:
1. Katarzyna Mazur
2. Luiza Sobiecka
3. Natalia Miękus
Klasyfikacja medalowa mężczyźni:
1. Krzysztof Burzykowski
2. Sebastian Bobrowski
3. Kamil Grzanka
Turniej współfinansowany ze środków: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu Elbląga oraz sponsorów: Ruczaj, Awangarda, Halex Meble, KONI, MOSIR Elbląg.