Finał Pucharu Polski w weekend w Elblągu

Elbląg będzie gospodarzem turnieju Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. 9 i 10 maja o jedno z najważniejszych trofeów będą walczyć zawodniczki Energi Startu Elbląg, KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin i KRASOŃ MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej kibice będą mogli dopingować wiele reprezentantek Polsk,i szykujących się już do grudniowych Mistrzostw Europy Kobiet 2026 w naszym kraju oraz zawodniczek znajdujących się w stałym kręgu zainteresowań selekcjonera Arne Senstada. Wśród nich są m.in. Marcelina Polańska, Joanna Gadzina, Patrycja Noga, Natalia Pankowska czy Oliwia Domagalska z Piotrkowa Trybunalskiego, Aleksandra Rosiak, Paulina Wdowiak, Adrianna Górna i Daria Szynkaruk z Lublina, Karolina Kochaniak, Barbara Zima, Julia Pietras i Natalia Janas z Lubina oraz Paulina Kuźmińska czy Klaudia Grabińska z Elbląga

W sobotę, 9 maja, o godz. 15.30 w pierwszym półfinale zmierzą się giganci żeńskiego szczypiorniaka, czyli KGHM MKS Zagłębie Lubin i PGE MKS El-Volt Lublin, które zacięcie rywalizują również o mistrzostwo Polski. O godz. 18 KRASOŃ MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski zmierzy się z gospodyniami – Energą Start Elbląg. Elblążanki marzą o sprawieniu sensacji i nawiązaniu do sukcesu z 1999 roku, czyli zdobycia czwartego Pucharu w historii klubu.

Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w niedzielę o godz. 15 w wielkim finale.

Indywidualne statystyki bazujące na ligowych wyczynach zapowiadają fascynujące pojedynki na parkiecie. W bramce warto zwrócić uwagę na Barbarę Zimę z Zagłębia – najskuteczniejszą bramkarkę ligi (36,4%), ale to Karolina Sarnecka z Piotrcovii może pochwalić się największą liczbą interwencji (246). Wśród strzelczyń prym wiedzie Romana Roszak z Piotrkowa (175 bramek), tuż za nią plasują się Maria Prieto z Lublina (156) i Kinga Jakubowska z Zagłębia (141). Liderką ekipy z Elbląga jest za to Aleksandra Zych (131).

Równie ciekawie wygląda klasyfikacja asyst, gdzie króluje Alicia Fernandez z Zagłębia (151), przed Romaną Roszak (146). W Lublinie grą kieruje Patricia Lima (117), a w Elblągu kluczową rolę odgrywa Karolina Wicik (115). To właśnie te zawodniczki mogą w decydujących momentach przechylić szalę zwycięstwa na stronę swoich drużyn.

Bilety na mecze są dostępne przez Internet. Na jeden dzień w cenie - 19 i 39 zł, dwudniowe - 29 i 59 zł. Organizatorzy przewidzieli zniżki dla grup. Bilety dla osób z niepełnosprawnościami są bezpłatne. Wszystkie mecze turnieju Final Four Pucharu Polski Kobiet będzie można obejrzeć także na żywo na kanale Polsat Sport 3.

Harmonogram turnieju

Sobota, 9 maja

godz. 15.30: KGHM MKS Zagłębie Lubin – PGE El-Volt Lublin

godz. 18.00: KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Energa Start Elbląg

Niedziela, 10 maja

godz. 15.00: finał