Fundacja Końskie Zdrowie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie jeździeckie

Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody - 34-lecie FKZ to spotkanie, które łączy sportowe emocje, elegancję i niezwykłą atmosferę. Już 13 września o godz. 11 w siedzibie Fundacji Końskie Zdrowie przy ul. Okólnik 4 w Elblągu odbędzie się wydarzenie ważne dla całej lokalnej społeczności jeździeckiej.

To będą zawody inne niż wszystkie – pełne sportowej rywalizacji, piękna koni i emocji, które najlepiej przeżywa się wspólnie. Na parkurze zobaczymy zawodników rywalizujących w konkursach na różnych wysokościach, a publiczność będzie mogła z bliska poczuć atmosferę prawdziwego jeździeckiego święta.

Zapraszamy nie tylko miłośników koni i jeździectwa. Kibice z całego Elbląga są bardzo mile widziani! To doskonała okazja, aby spędzić niedzielę w wyjątkowym miejscu, poznać bliżej świat sportów konnych i wspólnie dopingować zawodników.

Na wszystkich gości czeka również pyszna kawa i słodkości od Step Cafe – idealne dopełnienie sportowej niedzieli.

Wstęp wolny

13 września, niedziela

Start: godz. 11

Fundacja Końskie Zdrowie, ul. Okólnik 4, Elbląg

Przyjdźcie, kibicujcie i razem z nami stwórzcie wyjątkową atmosferę tego wydarzenia! Bo jeździectwo to nie tylko sport – to pasja, emocje i społeczność, którą warto celebrować razem.