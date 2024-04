Funkcjonowanie obiektów MOSiR podczas majówki

W najbliższych dniach większość elblążan uda się na zasłużony wypoczynek. Tych, którzy spędzają majówkę w mieście, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem funkcjonowania obiektów MOSiR w tym czasie.

Tor Kalbar

Będzie otwarty przez całą majówkę, codziennie w godzinach 8-20. Korzystanie z toru i boisk jest bezpłatne, jedynie korty tenisowe wymagają wcześniej rezerwacji i opłaty według cennika.

Rolkowisko

Czynne będzie w czwartek, 2 maja od 10 do 18. W pozostałe dni, tj. 1, 3, 4, 5 maja, będzie nieczynne. Korzystanie z rolkowiska jest bezpłatne, na miejscu nie ma wypożyczalni, więc warto zabrać ze sobą rolki czy wrotki.

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka

Od 1 do 5 maja w CRW Dolinka pojawią się dmuchane tory przeszkód. Basen będzie czynny 1 i 3 maja od godz. 14 do 22, natomiast w pozostałe dni, tj. 2, 4 i 5 maja, od 6 do 22.

Aqua Fitness w CRW Dolinka

Zajęcia w wodzie nie odbędą się w czasie długiego weekendu. Zapraszamy natomiast 30 kwietnia o godz. 20 oraz po majówce.

Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej

Basen będzie czynny w dniach 29 i 30 kwietnia od 15 do 20 oraz 2 maja od 16 do 20. W pozostałe dni, tj. 1, 3, 4, 5 maja, obiekt będzie nieczynny.

Aqua Fitness i Aqua Senior w Krytej Pływalni

Zajęcia w wodzie nie odbędą się w czasie długie weekendu. Zapraszamy natomiast 29 kwietnia o godz. 20 oraz po majówce.