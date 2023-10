Garmin MTB Series, czyli minimum asfaltu, maksimum frajdy!

Już 7 października Elbląg przywita miłośników ekstremalnych wyścigów kolarskich, którzy będą walczyć o najlepsze miejsca podczas Garmin MTB Series 2023. W tegorocznej edycji przygotowano również rywalizację dla najmłodszych na dystansach 200 m, 600 m oraz 1000 m. Oprócz Elbląga na mapie cyklu ponownie pojawią się Kadyny, w których 14 października odbędzie się finał tegorocznego cyklu.

Garmin MTB Series to nie tylko zawody sportowe, to także prawdziwa przygoda w objęciach natury. Bez względu na poziom doświadczenia, kolarstwo górskie oferuje wiele możliwości do zabawy na dwóch kołach. Zawodnicy muszą być w stanie radzić sobie z kamieniami, korzeniami, błotem, wymagającymi podjazdami i zjazdami. W zawodach Garmin MTB Series można wystartować na dwóch dystansach:

● MINI (ok. 25 km) - również dla osób, które rocznikowo mają 14 lat i więcej,

● MAXI (ok. 50 km).

Elbląska trasa zostanie poprowadzona malowniczymi ścieżkami Bażantarni. Bażantarnia przywita zawodników sporą ilością singli, mocnymi podjazdami i szybkimi zjazdami. Zawodnicy zmierzą się z trasą, która poprowadzi m.in. przez Górę Chrobrego, Gęsią Górę, Belweder czy Dolinę Srebrnego Potoku. Start, meta oraz miasteczko zawodów znajdować się będą na ul. Sybiraków. Trasa dystansu MINI będzie liczyć 22,5 km (+/- 450 m), a dystansu MAXI 45 km (+/- 900 m).

Finałowy etap Tolkmicko/Kadyny, który odbędzie się 14 października, to niezwykłe i malownicze trasy Wysoczyzny Elbląskiej. Start znajdować się będzie na terenie Folwark Kadyny Hotel&Spa. Trasa etapu prowadzić będzie m.in. przez Dolinę Grabianki, Białą Drogę oraz Czarną Drogę. Nie zabraknie pięknych widoków na Zalew Wiślany, wymagających podjazdów oraz technicznych zjazdów. Trasa dystansu MINI będzie liczyć 27 km (+/- 580 m), a dystansu MAXI 54 km (+/- 1160m).

Każdy zawodnik, który ukończy 3 imprezy w ramach cyklu Garmin MTB Series na danym dystansie, weźmie udział w końcowej klasyfikacji generalnej cyklu Garmin MTB Series 2023. Ponadto z okazji finału cyklu odbędzie się konkurs ,,Wyścig po rower”,, w którym każdy finisher (bez względu na zajęte miejsce) będzie mógł wygrać rower 𝗖𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗗𝗔𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟 𝟮𝟵 𝗦𝗘𝟮 𝗿𝗼𝘇𝗺. 𝗠 𝗘𝗠𝗥, ufundowany przez sponsora cyklu – Adventure Team, oraz inne wartościowe nagrody.

We wszystkich trzech lokalizacjach odbędą się również bezpłatne zawody dla dzieci i młodzieży Garmin MTB Series Junior. Najmłodsi w zależności od kategorii wiekowej będą rywalizować na jednym z trzech dystansów: 200 m, 600 m i 1000 m. Będzie to idealna okazja do promocji aktywności fizycznej wśród dzieci oraz nauki wytrwałości i zdrowej rywalizacji. Start w Garmin MTB Series Junior jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz dyplom.

Szczegółowe informacje na temat cyklu znajdują się na oficjalnej stronie zawodów www.mtbseries.pl.