Gotowi na rolkarskie wyzwanie?

Zakładajcie rolki i rezerwujcie wtorkowe popołudnie! Już 12 maja rolkowisko zamieni się w prawdziwą strefę sportowych zmagań i świetnej zabawy. Razem z UKS Wikingowie zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Startujemy punktualnie o 18:15, a udział jest bezpłatny! - informuje MOSiR.

We wtorkowe popołudnie trenerzy UKS Wikingowie przygotują specjalny rolkarski tor pełen wyzwań oraz emocjonujących przeszkód, na którym będzie można sprawdzić swoją zwinność i refleks. Czekać będą rozmaite stacje i wyzwania – zwinność, równowaga i refleks zostaną wystawione na próbę. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma słodki upominek.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Udział w wydarzeniu będzie możliwy wyłącznie w kasku. Nie macie swojego? Bez obaw, kaski będą dostępne na miejscu.

Zabierzcie znajomych i wpadajcie na wspólne rolkowanie. Do zobaczenia we wtorek, 12 maja, o 18:15!


