Grają o piłkarskie medale

Piłkarska Elbląska Liga Amatorów HYDROBUD, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, zakończyła sezon zasadniczy. Teraz rozpoczyna się druga faza rozgrywek, która zdecyduje o podziale trofeów. Zobacz zdjęcia.

Na pierwszym miejscu znajduje się ekipa Metrotestu. Obrońcy tytułu zdobyli 39 punktów w 16 spotkaniach. Wraz z zespołem AS TRANS zdobyli najwięcej bramek, bo trafiali między słupki aż 73 razy. Natomiast wraz z IWO SKRAW TEAM mieli najbardziej szczelną obronę, bo dali się rywalom zaskoczyć tylko 29 razy.

W drugiej fazie rozgrywek nastąpił podział na dwie grupy. Grupa A to 5 najlepszych ekip, grupa B to pozostałe 4 drużyny. W grupie mistrzowskiej za plecami lidera jest IWO SKRAW TEAM, które zdobyło 35 punktów. IWO w bezpośrednim pojedynku było lepsze, ale to Metrotest wykazał się skuteczniejszą postawą w innych starciach.

Na trzeciej pozycji znajdują się Elektrycy, ze zdobyczą 29 punktów. Na czwartej AS TRANS, które wywalczyło ich 27. Na 5 pozycji uplasowali się zawodnicy PUB Sąsiedzi, z dorobkiem 23. W grupie B powalczą Baltic Sun Jankowiak, Stokrotki, El-Skład i ML Polyolefins.

Sponsorem rozgrywek jest firma HYDROBUD Deweloper