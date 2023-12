Grand Prix 3x3 na półmetku

Przed końcem 2023 roku dobiliśmy do połowy koszykarskiego sezonu w Grand Prix 3x3. Podczas piątego turnieju w finałowym meczu najlepsi okazali się Żniwiarze i tym samym zrównali się punktami z liderującą dotychczas drużyną ABC.

W środę w hali Szkoły Podstawowej numer 12 zameldowały się wszystkie ekipy biorące udział w Grand Prix 3x3 w koszykówce, organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Jak zawsze nie brakowało prawdziwych, sportowych emocji oraz walki o każdy punkt.

Nieobecni przed dwoma tygodniami zawodnicy ABC nie mogli już pozwolić sobie na kolejną pauzę, z uwagi na depczących im po piętach Żniwiarzy. Napędzeni ostatnim zwycięstwem w cyklu Grand Prix tracili do obrońców tytułu tylko 8 punktów, a więc była to dla nich doskonała okazja, aby doskoczyć do rywala lub samodzielnie zająć miejsce na fotelu lidera.

Układ gier i wyników pozwolił obu ekipom spotkać się w meczu półfinałowym, zaś po drugiej stronie parkietu oglądaliśmy rywalizację pomiędzy Czarną Kobrą i Amatorami. Zwycięsko ze swoich spotkań wyszli Żniwiarze i Czarna Kobra, co oznaczało, że jeżeli Ci pierwsi wygrają turniej, to ABC musi wygrać mecz o 3. miejsce, by nie dać się przegonić w tabeli. Finalnie taki scenariusz się urzeczywistnił i na półmetku sezonu oglądamy dwa zespoły na fotelu lidera z dorobkiem 68 punktów.

Emocji nie brakuje, a mówimy przecież dopiero o połowie sezonu. Kolejny turniej rozegramy już w nowym roku, a dokładnie 10 stycznia o 17. Tabela z wynikami oraz terminarzem znajduje się na stronie www.mosir.elblag.eu.