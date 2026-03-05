Grand Prix 3x3 wkracza w decydującą fazę

Piąty sezon Grand Prix Elbląga 3x3 nabiera tempa i wchodzi w kluczowy moment rywalizacji. Do zakończenia cyklu dziesięciu turniejów pozostały już tylko dwie odsłony, a układ tabeli sprawia, że walka o końcowy triumf zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Na prowadzeniu utrzymują się Szalone Bobcats, jednak ich przewaga nad rywalami wyraźnie stopniała. Żniwiarze, po trzecim turniejowym zwycięstwie, tracą do lidera zaledwie kilka punktów i realnie włączają się do gry o pierwsze miejsce. W czołówce pozostaje także FC Po Nalewce, którzy konsekwentnie punktują i wciąż mają szansę namieszać w klasyfikacji generalnej. Każdy kolejny mecz może mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego układu podium. Zobacz tabelę.

Przypomnijmy, że drużyny rywalizują w formule turniejowej, zbierając punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięzcą całego cyklu zostanie zespół z największą liczbą punktów po dziesięciu turniejach. Finałowa kolejka (1 kwietnia) tradycyjnie dostarczy dodatkowych emocji, a najlepsze drużyny sezonu zostaną uhonorowane medalami, pucharami oraz nagrodami.