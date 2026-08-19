Gwiazdy i lekka atletyka dla dzieci w Galerii EL

Dziedziniec Centrum Sztuki Galeria EL zamieni się w tętniące energią miasteczko lekkoatletyczne. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w wydarzeniu „Sprawdź się w królowej sportu”. Gośćmi specjalnymi będą wybitna polska biegaczka, reprezentantka Polski, uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka mistrzostw Europy Sofia Ennaoui oraz pochodzący z Elbląga Kacper Lewalski, wicemistrz Europy juniorów i halowy rekordzista Polski.

Festyn „Sprawdź się w królowej sportu” odbędzie się już w najbliższy piątek 21 sierpnia.

W godzinach 12:00-17:00 każde chętne dziecko będzie mogło sprawdzić swoje sportowe umiejętności na przygotowanych stanowiskach lekkoatletycznych na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria El przy ul. Kuśnierskiej 6. Zapraszamy dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu sportowym, które pozwoli każdemu poczuć emocje towarzyszące prawdziwym zawodom. Spikerem festynu będzie Marek Jóźwik, redaktor TVP.

Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Każdy uczestnik otrzyma od gwiazdy miasteczka okolicznościowy dyplom, medal oraz drobny gadżet. Przyjdźcie w sportowym obuwiu i zabierzcie ze sobą dobry humor. To niepowtarzalna okazja, aby poczuć magię lekkoatletyki.

Jakie konkurencje czekają na chętnych?

bieg na dystansie 20 m na bieżni tartanowej i z pomiarem czasu,

bieg płotkarski na bieżni tartanowej na dystansie 20 m,

pchniecie kulą,

rzut do celu,

skok wzwyż,

wysok dosiężny,

sztafeta rodzinna.

Festyn „Sprawdź się w królowej sportu” rozpoczyna cykl wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Włączenie przez sport fundamentem rewitalizacji społecznej w Elblągu”, na które Miasto Elbląg pozyskało 150 tys. zł dofinansowania.

Działania skierowane będą do dzieci i młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Większość przedsięwzięć zostanie zrealizowanych na obszarze rewitalizacji Elbląga. Wielkim finałowym akcentem będzie festyn sąsiedzki na stadionie przy ul. Krakusa, który jest zaplanowany na maj 2027 r.

Mini-projekt jest finansowany w ramach konkursu „Regionalne Granty na Rewitalizację” realizowanego w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz środków budżetu państwa.