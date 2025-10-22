UWAGA!

Szykuj się na strasznie fajną imprezę! W piątek, 31 października, na Lodowisku Helena mocno powieje chłodem, przygasną światła, a taflę wypełni upiorna muzyka. MOSiR zaprasza wszystkich miłośników łyżew i mocnych wrażeń na Halloween Ice-Party – wyjątkową, klimatyczną ślizgawkę, podczas której czeka na Was mnóstwo emocji i niespodzianek.

Impreza rozpocznie się o godz. 19:10 i potrwa 50 minut. W tym czasie uczestnicy przeniosą się w świat halloweenowych dźwięków, świateł i dekoracji. Na lodzie pojawią się tajemnicze postacie, a w tle zagra DJ, który zadba o odpowiedni nastrój.

Przygotuj kreatywne przebranie i zaskocz nas swoją pomysłowością! Dla autorów najlepszych kostiumów przygotowaliśmy konkursy z nagrodami, w tym karnety na lodowisko. To doskonała okazja, by wspólnie poczuć niecodzienny klimat Halloween.

Cennik wstępu na Halloween Ice-Party: bilet normalny – 14,00 zł, bilet ulgowy – 10,00 zł z Kartą Dużej Rodziny: normalny 11,00 zł, ulgowy 7,00 zł. Na miejscu dostępna będzie również wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł – koszt wypożyczenia to 10 zł za parę.

