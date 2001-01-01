Historia Lusi Pilejczyk

Jedyna zawodniczka Olimpii Elbląg z medalem olimpijskim (brąz na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim na igrzyskach olimpijskich w Squaw Valley w 1960 r.). Wicemistrzyni świata na 1000 metrów ze Sztokholmu w 1960 r. Helena Pilejczyk będzie bohaterką spotkania w Bibliotece Elbląskiej w poniedziałek, 15 września.

Helena Pilejczyk urodziła się 1 kwietnia 1931 r., zmarła 12 listopada 2023 r. Pomiędzy tymi datami kryje się niecodzienna, pełna niesamowitych zwrotów akcji historia dziewczyny walczącej o własne marzenia. „Dziewczyny”, bo do końca życia pozostała młoda duchem, a łyżwiarstwu szybkiemu poświeciła całe życie.

I o tym życiu pod znakiem łyżew opowie w poniedziałek, 15 września Michał Libuda, twórca m.in. wystawy na lodowisku Helena wystawy poświęconej elbląskiej Olimpijce. Będą ciekawe historie, archiwalne filmy i wiele wyjątkowych fotografii.Początek spotkania o godzinie 17, wstęp wolny.