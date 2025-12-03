W sobotę, 29 listopada 2025 r., na Lodowisku Helena odbył się I Elbląski Turniej Minihokeja na Lodzie - wydarzenie zorganizowane przez UKS Wikingowie Elbląg i sfinansowane ze środków Miasta Elbląg w ramach zadania „Promocja Miasta Elbląga przez sport".

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta. Turniej odwiedził dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji, pan Arkadiusz Kolpert.

Lodowisko gościło siedem drużyn z czterech miast, a Elbląg reprezentowały dwa zespoły gospodarzy – UKS Wikingowie Elbląg 1 i UKS Wikingowie Elbląg 2. Duża liczba zawodników w kategorii U-9 sprawiła, że klub zdecydował się wystawić dwie drużyny, tak aby jak najwięcej dzieci mogło zdobywać doświadczenie i przeżyć emocje prawdziwej gry turniejowej.

Zgodnie z ideą minihokeja, w którym wczesne etapy szkolenia koncentrują się na rozwoju umiejętności, nie prowadzono klasyfikacji końcowej. Każda drużyna oraz wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i puchar, co podkreśliło sportowy i edukacyjny charakter wydarzenia.

UKS Wikingowie Elbląg składa serdeczne podziękowania wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju, a także rodzicom, wolontariuszom i całej klubowej społeczności. Zaangażowanie mieszkańców i przyjaciół klubu jest nieocenione i sprawia, że Elbląg staje się miejscem, w którym hokej na lodzie rozwija się dynamicznie, a najmłodsi zawodnicy mogą realizować swoje sportowe pasje w atmosferze wsparcia i radości.