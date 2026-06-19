Informator zawodów Truso MTB

W niedzielę 21 czerwca, na Bikeparku, startują rowerowe zawody Truso MTB Race w Elblągu. Zapraszamy do zapoznania się z informatorem imprezy, w którym przedstawimy najważniejsze kwestie, dotyczące zapisów, trasy i atrakcji wokół imprezy.

Zapisy w dniu zawodów:

Kto nie zdążył się zapisać przez internet, może to zrobić w biurze zawodów, w dniu zawodów. Biuro będzie otwarte od godz. 10:30, na Bikeparku, przy ul. Królewieckiej 162. Prosimy o zabranie odliczonej gotówki, aby usprawnić płatność. Liczba miejsc ograniczona.

Parking:

Parking dla przyjezdnych polecamy przy pobliskim centrum handlowym, przy ul. Królewieckiej 215 – zobacz na mapie tutaj. Z tego parkingu łatwo dojechać do pobliskiego Bikeparku, gdzie jest biuro zawodów. Bikepark na mapie tutaj.

Oświadczenia:

Aby wystartować w zawodach, każdy uczestnik lub jego opiekun prawny, musi wypełnić oświadczenie. Można je pobrać tutaj (dzieci) i tutaj (dorośli). Aby przyspieszyć rejestrację, zachęcamy do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia oświadczeń i dostarczenia ich do biura zawodów. Oświadczenia będą także do wypełnienia w biurze.

Trasy do pobrania:

FUN/FAMILY i JUNIOR/AMATOR - tutaj

PRO – tutaj

Na trasach będą zamieszczone znaki informacyjne i kierunkowe.

W lesie dostępny będzie także punkt z wodą.

Konkurs – do wygrania rower

Aby wygrać rower od naszego sponsora firmy Adventure Team Elbląg wystarczy odpowiedzieć pisemnie na pytanie konkursowe, kartki do wzięcia w biurze zawodów, i swoją odpowiedź zostawić w biurze. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona.

Piknik rowerowy:

Podczas zawodów odbędzie się piknik rowerowy, którego główną atrakcją będą 2 poduchy do skakania od Tucamp. Poducha MTB do skakania rowerami i poducha mniejsza do skakania fikołków bez rowerów. Do korzystania z poduch osoby nieletnie będą musiały mieć podpisaną zgodę opiekuna (wypełnienie na miejscu).

Kolejne atrakcje pikniku rowerowego:

- poducha MTB do skakania na rowerze

- pokaz trialu rowerowego z Flying Bikes

- konkursy dla dzieci, grill

- gastronomia

- lody

WAŻNE: Do skakania rower musi mieć pedały platformowe, nie można skakać w pedałach SPD. Warto więc zabrać ze sobą na skoki pedały na zmianę, które pomożemy zmienić na miejscu.

Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych wyścigów Truso MTB Race otrzymają statuetki. Zwycięzcy KIDS CUP otrzymają medale. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale pamiątkowe za ukończenie wyścigu.

Nagrody rzeczowe od naszych sponsorów zostaną rozdysponowane wśród uczestników, warto więc zostać z nami na pikniku.

Program zawodów:

Impreza przeprowadzona będzie według programu (dopuszczalne są przesunięcia

czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji):

10:30 - 13:30 – biuro zawodów, punkt informacyjny, zapisy.

11:00 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna,

11:15 - 12:00 – Zawody KIDS CUP:

11.15 – Starty dzieci do lat 5 (200 m) - podział na rowerki biegowe i rowerki normalne

11.30 – Start wspólny dzieci 6-7 lat (1km)

11.45 – Start wspólny dzieci 8-9 lat (1km)

12.00 - 15.00 – Zawody TRUSO ELBLĄG MTB RACE

12.00 – Start wyścigu FUN/FAMILY

12.40 – Start wyścigu JUNIOR/AMATOR

13.40 – Start wyścigu PRO

Godziny startu mogą ulec zmianie w przypadku dużej ilości zawodników.

Dekoracje zawodników:

13.00 – Dekoracja zawodników KIDS CUP i dystansu FUN/FAMILY, losowanie nagród

wśród dzieci

15.30 – Dekoracje zawodników TRUSO ELBLĄG MTB RACE (dystanse

JUNIOR/AMATOR i PRO) i losowanie nagród wśród uczestników.

Regulamin zawodów tutaj.

Więcej informacji o Bikeparku na Facebooku: Elbląski Bikepark Truso - ścieżki MTB

Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji na rowerach.