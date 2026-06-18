Rowerową ścieżką do Dąbrowy za dwa lata

Ponad 29 mln złotych ma kosztować budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej, od hotelu Europa do granic miasta w Dąbrowie. Władze Elbląga szukają wykonawcy inwestycji i czekają na jej dofinansowanie z funduszy unijnych.

Elbląg chce skorzystać z dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, specjalnej puli unijnych środków dedykowanych naszemu subregionowi. I raczej je otrzyma, bo jest jedynym oferentem w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa. Dofinansowanie ma wynieść 19,8 mln zł, a inwestycja kosztować w sumie 29,3 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest we wrześniu.

Nie czekając na tę decyzję, prezydent Elbląga ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy ścieżki rowerowej. Ma być ona przedłużeniem już istniejącej infrastruktury, nowy odcinek będzie prowadził wzdłuż ul. Królewieckiej od wysokości hotelu Europa aż do granic administracyjnych Elbląga w Dąbrowie. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 22 lipca. Zwycięzca będzie miał 21 miesięcy na wykonanie prac, licząc od dnia przekazania placu budowy. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, ścieżka rowerowa będzie gotowa w 2028 roku.

- Na zakres robót składa się między innymi: - przebudowa i budowa dróg dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, przebudowa jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, budowa zatok autobusowych, rozbiórka i budowa sieci oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, rozbudowa przepustu, budowa kładek i ścianek szczelnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci, zagospodarowanie zieleni w obrębie pasa drogowego – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przy ocenie ofert pod uwagę komisja konkursowa będzie brała cenę (60 procent oceny) i okres udzielonej gwarancji (40 procent). Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.

Nadal nie wiadomo, kiedy powstanie kolejny odcinek ścieżki w ciągu ul. Królewieckiej - od płk. Dąbka do wysokości al. Piłsudskiego (to inwestycja miasta, urzędnicy zapowiadali ogłoszenie przetargu w tym roku) oraz od granic miasta do Pogrodzia (za tę inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie).