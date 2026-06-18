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Rowerową ścieżką do Dąbrowy za dwa lata

 Elbląg, Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi nr 504 ma powstać za dwa lata
Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi nr 504 ma powstać za dwa lata (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Ponad 29 mln złotych ma kosztować budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej, od hotelu Europa do granic miasta w Dąbrowie. Władze Elbląga szukają wykonawcy inwestycji i czekają na jej dofinansowanie z funduszy unijnych.

Elbląg chce skorzystać z dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, specjalnej puli unijnych środków dedykowanych naszemu subregionowi. I raczej je otrzyma, bo jest jedynym oferentem w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa. Dofinansowanie ma wynieść 19,8 mln zł, a inwestycja kosztować w sumie 29,3 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest we wrześniu.

Nie czekając na tę decyzję, prezydent Elbląga ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcy ścieżki rowerowej. Ma być ona przedłużeniem już istniejącej infrastruktury, nowy odcinek będzie prowadził wzdłuż ul. Królewieckiej od wysokości hotelu Europa aż do granic administracyjnych Elbląga w Dąbrowie. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 22 lipca. Zwycięzca będzie miał 21 miesięcy na wykonanie prac, licząc od dnia przekazania placu budowy. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, ścieżka rowerowa będzie gotowa w 2028 roku.

- Na zakres robót składa się między innymi: - przebudowa i budowa dróg dla pieszych, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych, przebudowa jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, budowa zatok autobusowych, rozbiórka i budowa sieci oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, kanalizacji sanitarnej, rozbudowa przepustu, budowa kładek i ścianek szczelnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, regulacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci, zagospodarowanie zieleni w obrębie pasa drogowego – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Przy ocenie ofert pod uwagę komisja konkursowa będzie brała cenę (60 procent oceny) i okres udzielonej gwarancji (40 procent). Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.

Nadal nie wiadomo, kiedy powstanie kolejny odcinek ścieżki w ciągu ul. Królewieckiej - od płk. Dąbka do wysokości al. Piłsudskiego (to inwestycja miasta, urzędnicy zapowiadali ogłoszenie przetargu w tym roku) oraz od granic miasta do Pogrodzia (za tę inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzki w Olsztynie).

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • a za 2 lata w razie czego to już inna władzza sie bedzie martwiła a jak wpadnie kolejna kadencyjka to się coś wymyśli. Na ten moment jest makietka ścieżki i gitara.
  • To fakt tam iść poboczem to ryzyko bo samochody w czasie mijania przejeżdżając po piętach a nie wszyscy mają samochody. Oczywiście i dla rowerów.
  • a już za 4 lata Polska będzie...
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    2
    1
    misio77(2026-06-18)
  • Nie jest to łatwe wyzwanie bo teren jaki jest wszyscy widzimy, poszerzenie o chodnik to zasypanie przybrzeża ulicy, pewnie i nie jedne drzewa muszą usunąć a korzenie to nie zwykle kopanie a więc sporo pracy. Powodzenia !!!
  • Cóż szkodzi obiecać, przed wyborami zaraz kosmodrom na Modrzewinie obiecają, a elblaskie lemingi to łykają
  • Dziury w ulicach pokleić też nie jest to łatwe wyzwanie bo jest ich coraz więcej i są coraz większe i głębsze. Tylko PO co było się pchać do urzędu jak teraz nawet poklejenie dziur w ulicach to wielkie wyzwanie i problem ? Kiedy remont przejazdu przez tory Dąbka Ogólna ? Dziury i ten przejazd to jest szczyt osiągnięć tego miasta.
  • Hahahah jak to miało już z 4 lata temu powstać. Ścieżki rowerowej zbudować nie potrafimy, a co dopiero kolej do Gdańska! Hahaha
  • 29 000 000 zł za... kawałek ścieżki rowerowej ? Niezły rozmach i orzewał publicznych puenie6.Ta ścieżka ma być ze złota czy z platyny ?
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    3
    1
    Stańczyk Elbląski(2026-06-18)
  • A co z drzewami??
  • Ściema jak zwykle. Wstyd dla włodarzy miasta. Podatki płacimy w Dąbrowie a chodnika brak. Gówna robią i Gówna zrobią. Pozdrawiam
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    3
    0
    Cuklop(2026-06-18)
  • Drzewa się przywiezie z Niemiec.
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