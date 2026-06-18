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Jakub Dyjas zachęcał do tenisa stołowego

 Elbląg, Jakub Dyjas zachęcał do tenisa stołowego
fot. Anna Dembińska

W środę (17 czerwca) Jakub Dyjas spotkał się z uczniami elbląskich szkół podstawowych. Olimpijczyk z Rio de Janeiro zachęcał do uprawiania tenisa stołowego. Zobacz zdjęcia.

Sylwetkę Jakuba Dyjasa przedstawiliśmy przy okazji sobotnich i niedzielnych treningów z tenisistami stołowymi w Hali Sportowo – Widowiskowej. W środę sportowiec spotkał się z najmłodszymi uczniami elbląskich szkół podstawowych w ramach inicjatywy „Spotkanie z Mistrzem w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Olimpijczyk z Rio de Janeiro, wielokrotny mistrz Polski pokazał tricki przy stole tenisowym, odpowiadał na pytania i dzieci i zachęcał do uprawiania sportu, a tenisa stołowego w szczególności.


A moim zdaniem...

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Jakub Dyjas zachęcał do tenisa stołowego
Jakub Dyjas zachęcał do tenisa stołowego
Jakub Dyjas zachęcał do tenisa stołowego
Jakub Dyjas zachęcał do tenisa stołowego

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