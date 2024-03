Jedenasta wygrana Silvantu

Piłkarze ręczni Silvant Handball Elbląg zrobili kolejny krok w stronę awansu do I ligi. Dziś (9 marca) elblążanie pokonali na wyjeździe MKS Krajna Nakło 28:22, odnosząc tym samym jedenaste zwycięstwo w sezonie.

Piłkarze ręczni Silvantu kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, a ich celem w dalszym ciągu jest awans do I ligi. Elblążanie skrupulatnie do niego dążą i póki co zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Najważniejsze mecze dopiero jednak przed nimi, po drodze muszą pokonać mniej doświadczone ekipy. W 14. kolejce II-ligowych rozgrywek drużyna Damiana Malandy i Mikołaja Kupca udała się do Nakła, gdzie zmierzyła się z tamtejszym MKS Krajna.

Wynik meczu otworzył zawodnik MKS, potem parkiet należał do przyjezdnych. Elblążanie grali skutecznie w obronie, trafiali praktycznie z każdej pozycji i w 9. minucie prowadzili 6:1. Gospodarze zdołali odrobić kilka goli za sprawa swojego najskuteczniejszego zawodnika Szymona Makowieckiego i było 4:7. Watro nadmienić, że wspomniany zawodnik jest najbardziej bramkostrzelnym graczem II ligi. Od 12. do 15. minuty parkiet znów należał do zawodników Silvantu, którzy rzucili pięć goli z rzędu. Zawodnikom z Nakła udało się nieco odrobić straty przed udaniem się do szatni. Po 30. minutach gry tablica wyników wskazywała 9:14.

Druga połowa była zdecydowanie bardziej wyrównana, elblążanie nie trafiali już seryjnie do bramki rywala. Układała się gra z kołem, w krótkim czasie Mikołaj Solecki trzykrotnie pokonał bramkarza Nakła. W 40. minucie tablica wyników wskazywała 14:20. Podopieczni Damiana Malandy i Mikołaja Kupca grali lepiej od miejscowych, jednak także popełniali błędy. Przyjezdni utrzymywali bezpieczne prowadzenie, a po kolejnym golu Dariusza Spichy, prowadzili 27:20. Ostatecznie mecz zakończył się różnicą sześciu goli (28:22).

MKS Krajna Nakło - Silvant Handball Elbląg 28:22 (9:14)

Silvant: Krawczyk, Szaro - Solecki 5, Spicha 4, Sparzak 4, Laskowski 3, Bąkowski 2, Nowakowski 2, Załuski 2, Heyda 2, Lewandowski 2, Błaszkiewicz 1, Sucharski 1, Plak M., Robak, Stańczuk.

