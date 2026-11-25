Jedenastka wygrywa mini siatkę

Szkolne zawody w mini siatkówce chłopców za nami. W ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu rywalizowały miejscowe szkoły podstawowe. Najlepsi otrzymali medale.

W kolejnych zawodach z cyklu XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, wręczono medale w mini siatkówce chłopców. Najlepsza wśród reprezentacji szkół z klas VI i młodszych okazała się Szkoła Podstawowa nr 11.

Mini siatkówka to rozgrywki, w których mierzą się na mniejszym boisku drużyny 4-zespołowe. Najpierw występuje jedna czwórka uczniów, a później druga. Gra się do 2 wygranych setów. Poznaliśmy 3 najlepsze ekipy:

Klasyfikacja finałowa chłopców:

Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mos.elblag.eu i na Facebooku MOS Elbląg.