Jesień na łyżwach? Spotkajmy się na lodowisku!

Nie trzeba czekać na ferie ani zimowe mrozy, żeby ruszyć na łyżwy. Lodowisko Helena zaprasza na regularne ślizgawki, podczas których można aktywnie spędzić czas z rodziną, spotkać się ze znajomymi albo popracować nad własnymi umiejętnościami. Sprawdźcie, kiedy warto wybrać się na taflę!

Jesienne popołudnia nie muszą oznaczać wyłącznie siedzenia w domu. Jeśli szukacie pomysłu na ruch po szkole, pracy lub sposób na wspólny czas w weekend, warto zajrzeć na Lodowisko Helena. Jazda na łyżwach to propozycja zarówno dla tych, którzy dopiero oswajają się z lodem, jak i osób, które mają już za sobą wiele godzin na tafli.

Rodzinny czas na lodzie

W soboty i niedziele o godz. 13:30 odbywają się ślizgawki rodzinne. To dobra okazja, by wspólnie z dziećmi spróbować swoich sił na lodzie, doskonalić podstawowe umiejętności i po prostu spędzić czas inaczej niż zwykle. Nie trzeba planować całego dnia – wystarczy wybrać dogodną godzinę i przygotować łyżwy.

Dla tych, którzy potrafią więcej

Na lodowisku nie brakuje również propozycji dla bardziej zaawansowanych łyżwiarzy. Podczas wybranych sesji dostępna jest strefa freestyle, przeznaczona dla osób, które chcą wykorzystać swoje umiejętności. Takie sesje odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19:10, w piątki o godz. 20:15 oraz w niedziele o godz. 17:00.

Wybierz dogodną godzinę

Na ogólnodostępne ślizgawki można wybrać się wtorki, czwartki, piątki, soboty i niedziele. W dni powszednie zapraszamy przede wszystkim na sesje popołudniowe i wieczorne, a w weekendy również na wcześniejsze godziny. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z tafli w środy o godz. 14:00 oraz w piątki o godz. 13:50, po wcześniejszej rezerwacji.

Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 11 zł. Zniżki przysługują posiadaczom programu „wElblągu” oraz Elbląskiej Karty Dużej Rodziny. Dostępne są również bilety grupowe w cenie 10 zł dla grup liczących minimum 15 osób. Jeśli nie macie własnego sprzętu, na miejscu działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary wynosi 13 zł.

Nie odkładajcie aktywności na później. Zbierzcie rodzinę lub znajomych, wybierzcie termin i spotkajmy się na lodzie!