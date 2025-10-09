Jesienny Maraton Aqua Fitness w CRW Dolinka

W Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka we wtorek, 21 października, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Maraton Aqua Fitness! Przed Wami dwie godziny intensywnych ćwiczeń w wodzie, pełne energii i dobrej zabawy. Startujemy o godz. 19:30. Szykujcie się na wieczór pełen sportowych aktywności!

Mówimy „nie” jesiennej chandrze. Zapraszamy wszystkich na Maraton Aqua Fitness, który odbędzie się we wtorek (21 października) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Przed wami niezapomniany wieczór pełen energicznych zajęć w wodzie, który na długo pozostanie w waszej pamięci. Podczas maratonu będą czekać na Was aż 4 bloki zajęć prowadzone przez naszych wykwalifikowanych instruktorów. Zadbamy również o odpowiednią oprawę muzyczną i świetlną, które dodatkowo wzmocnią atmosferę i dobrą zabawę tego wyjątkowego wydarzenia.

Aqua maraton to nie tylko wspaniała forma aktywności fizycznej, lecz także doskonała okazja do integracji z innymi miłośnikami gimnastyki wodnej. Największym atutem wydarzenia będą, różnorodne bloki treningowe z wykorzystaniem piankowych makaronów, hantli i innych akcesoriów, które sprawią, że ćwiczenia będą jeszcze bardziej efektywne i atrakcyjne.

Harmonogram:

19:30-20:00 - AQUA MAKARONY, Agnieszka Branecka

20:00-20:30 - AQUA BETOMIC, Agnieszka Semkiw

20:30-21:00 - AQUA HANTLE, Magdalena Krupa

21:10-21:30 - ZUMBA W WODZIE, Marcin Wierzbicki

Na maratonie widzimy się we wtorek, 21 października, impreza ruszy o godz. 19:30 i potrwa do godz. 21:30. Bilety na wydarzenie dostępne w kasie CRW Dolinka w cenie 35 zł lub za okazaniem karnetu na Aqua Fitness. Informujemy również, że akceptujemy karty Multisport, Fit Profit, Medicover, PZU Sport.