Niewybuch w parku Traugutta

Podczas modernizacji alejek w parku Traugutta natrafiono na znalezisko z czasów II wojny światowej. Pod chodnikiem znajdował się granat moździerzowy kalibru 75 mm.

Granat znaleziono podczas modernizacji alejek w parku Traugutta. Na miejscu jest policyjna grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Powiadomiono także saperów, którzy zabiorą i zneutralizują niewybuch na poligonie.

But i długopis są na zdjęciu celowo, by odzwierciedlić wielkość przedmiotu.

Przypominamy też historię znalezienia płyt nagrobnych w parku Traugutta: Liny Klein oraz Eduarda Witteka. Do pierwszego odkrycia doszło podczas budowy tężni, do drugiego - również podczas remontu alejek. Przypomnijmy, że do 1945 roku na tym terenie znajdował się cmentarz św. Anny.