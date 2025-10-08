UWAGA!

----

Niewybuch w parku Traugutta

 Elbląg, Niewybuch w parku Traugutta
(fot. Komenda Miejska Policji w Elblągu)

Podczas modernizacji alejek w parku Traugutta natrafiono na znalezisko z czasów II wojny światowej. Pod chodnikiem znajdował się granat moździerzowy kalibru 75 mm.

Granat znaleziono podczas modernizacji alejek w parku Traugutta. Na miejscu jest policyjna grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Powiadomiono także saperów, którzy zabiorą i zneutralizują niewybuch na poligonie.

But i długopis są na zdjęciu celowo, by odzwierciedlić wielkość przedmiotu.

Przypominamy też historię znalezienia płyt nagrobnych w parku Traugutta: Liny Klein oraz Eduarda Witteka. Do pierwszego odkrycia doszło podczas budowy tężni, do drugiego - również podczas remontu alejek. Przypomnijmy, że do 1945 roku na tym terenie znajdował się cmentarz św. Anny.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 