Zmiany w Olimpii: Jarzembowski żegna się z zespołem

Niezadowalające wyniki Olimpii sprawiły, że w klubie zdecydowano się na zmiany. Zarząd reaguje na przedłużający się kryzys i serię meczów bez zwycięstwa uznając, że dotychczasowa formuła współpracy z trenerem Damianem Jarzembowskim, początkowo obiecująca w założeniach, wyczerpała się szybciej niż ktokolwiek przewidywał.

Jeszcze przed sezonem trener Damian Jarzembowski z entuzjazmem mówił o „projekcie”. W jego słowach pobrzmiewała wiara, że Elbląg może stać się miejscem postępu, nowoczesnego myślenia i spokojnej, metodycznej pracy nad odbudową klubu. Wspominał o usprawnieniach na wszystkich szczeblach: od pierwszej drużyny, przez akademię, aż po cały klubowy ekosystem. Podkreślał wagę relacji z miastem i mediami, mówił o współpracy z prezydentem Elbląga, o budowaniu wizerunku.

Jarzembowski traktował klub jak organizację, w której liczy się ład, struktura, odpowiedzialność i długofalowe planowanie. „Nie ma sensu trwać na siłę” - mówił w wywiadzie, który przeprowadziliśmy w lipcu (tutaj), odnosząc się do idei współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i wspólnej wizji. Ostatecznie jednak piłkarska rzeczywistość okazała się bardziej bezwzględna. Seria słabszych wyników sprawiła, że trener, który miał być architektem zmian, pożegnał się z zespołem. Mimo to sam projekt, oparty na pracy u podstaw, porządkowaniu struktur i myśleniu o przyszłości nie upadł. Działacze wciąż chcą realizować wizję stabilnej, nowoczesnej Olimpii, której siłą mają być ludzie, konsekwencja w budowaniu czegoś większego.

Głównym determinantem była słaba postawa sportowa. Zespół zajmuje odległe, czternaste miejsce w tabeli z dorobkiem jedenastu punktów. Olimpia wygrała zaledwie dwa mecze, pięć zremisowała, a cztery przegrała. Skuteczność ofensywna pozostawia wiele do życzenia, bo elblążanie zdobyli tylko czternaście bramek, co jest jednym z najsłabszych wyników w lidze. Mniej goli strzeliły jedynie Znicz Biała Piska (10), Jagiellonia II Białystok (12) oraz KS Wasilków i GKS Wikielec (po 13). W defensywie wygląda to nieco lepiej, jednak wciąż aż dziesięć zespołów może pochwalić się szczelniejszym blokiem obronnym. Na niezadowolenie wpływa także fakt, że Olimpia nie wygrała żadnego z ostatnich siedmiu spotkań. Mecze domowe również częściej przynosiły rozczarowanie niż radość, bo w pięciu występach przy Agrykola 8 elblążanie zwyciężyli tylko raz, dwukrotnie remisowali i dwukrotnie schodzili z boiska pokonani. Oczywiście, odpowiedzialność za wyniki rozkłada się na wiele osób. Zawodnicy niewątpliwie popełniali błędy, łapali niepotrzebne czerwone kartki, gubili koncentrację czy nie realizowali założeń taktycznych, ale ostateczna odpowiedzialność za projekt, notabene, zawsze spada na trenera.

Drużynę w sobotnim spotkaniu poprowadzi dotychczasowy asystent Damian Hebda. Będzie to jego drugie podejście w roli „strażaka” i to w stosunkowo krótkim odstępie czasu. Po raz pierwszy przejął zespół między 27 maja a 12 czerwca 2025 roku, zastępując wówczas Karola Szwedę. W tamtym okresie poprowadził Olimpię w dwóch meczach, oba zakończyły się remisami z drużynami, które dziś występują na zapleczu Ekstraklasy: 0:0 z Polonią Bytom oraz 3:3 z Polonią Grodzisk Mazowiecki.

  • Najwyższy czas zatrudnić TRENERA.
  • Dobrego trenera !!!!!
  • Tu zmiana trenera NIC nie da w klubie nie ma kasy to i niema solidnych zawodników i nie ma pomysłu na przyszłość upadek jest bliski.. przykre ale prawdziwe nawet sam Jose Mourinho nie dał by tutaj rady.
  • Było kilku trenerów z fachem w ręku i ambicjami ale do prowadzenia gminnej piłki to Oni raczej nie powrócą. Szczególnie, że nie wyglądało wcześniej żeby zarządzający klubem sami mieli jakieś wygórowane ambicje. Jak jest obecnie nie wiem. Ale derby powiatu to mnie nie interesują.
  • A miał być to projekt długofalowy...
  • proponuję natomiast przywitać się z guminiakiem i zapytać go gdzie są pieniądze. Ale chyba nie ma odważnych do tego...
  • Tak po ludzku to kalafiorem mi wisi ! Największa moc to zmiany trenera jakby już było to poraz pierwszy, piłkarze i tak robią swoje ! Kasa !!! Za co ? Za chęć do gry ? Czas do pracy.
  • Czas rozwiązać związek i ta neo Olimpię ! Zmiany trenera działają nie adekwatnie do celu.
  • Teren przy A 8 przeznaczyć na lekkoatletykę a skrzydlatą rozbudować z podgrzewaną trybuną bo jak chłopcy zrozumieją że gra w piłkę to sport a nie tylko za kasę to wrócą do 2 ligi. Pieniądze płaci się za pracę, dobrze wykonana !
  • Trener, a może to piłkarze nie dorośli do gry na poziomie III ligi? Czy były indywidualne rozmowy z panami piłkarzami?
