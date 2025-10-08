1,5 miliona na klub młodzieżowy. To nie koniec

Przez najbliższe trzy lata władze Elbląga wydadzą prawie 1,5 mln złotych na prowadzenie klubu młodzieżowego w Centrum Handlowym Ogrody. – Nigdy takich pieniędzy na pomoc młodzieży nie było. Kibicujemy zwycięzcy konkursu, ale mamy żal, że my od lat pomagamy młodzieży w Elblągu i nie możemy liczyć na takie wsparcie – mówią terapeuci, którzy skontaktowali się z naszą redakcją, komentując okoliczności przeprowadzenia konkursu.

Konkurs "na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony i promocji zdrowia psychicznego" został ogłoszony 20 sierpnia 2025 roku w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednym z jego elementów było stworzenie klubu młodzieżowego w centrum handlowym. Oferty złożyły dwie organizacje – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z Gdańska i elbląski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, o czym na stronie elbląskiego Biuletynu Informacji Publicznej można było przeczytać 15 września.

Byliśmy zdziwieni

Dokładnie dwa tygodnie później władze miasta poinformowały media o podpisaniu umowy ze zwycięzcą konkursu, którym została Fundacja FOSA. Stworzony przez nią klub młodzieżowy ma funkcjonować w Centrum Handlowym Ogrody pod nazwą „Niebieskie Trampki w Elblągu”.

- Klub będzie miejscem wsparcia, rozwoju i integracji dla młodych elblążan. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i inspirującej przestrzeni, w której młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, a także korzystać ze wsparcia pedagogów, psychologów i animatorów – informował wówczas Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

- Byliśmy zdziwieni, bo nikt wcześniej nie poinformował o wynikach konkursu. Na BIP takiej informacji nie było – mówi nam jedna z osób ze środowiska terapeutów, prosząc o zachowanie anonimowości.

- Kibicujemy zwycięzcy konkursu, ale mamy żal, że my od lat pomagamy młodzieży w Elblągu i nie możemy liczyć na takie wsparcie. Nigdy wcześniej takich pieniędzy na pomoc młodzieży nie było, a tu przychodzi ktoś z zewnątrz i otrzymuje komfortowe warunki i miejsce, w którym sam czynsz wynosi 10 tys. zł miesięcznie – dodaje kolejna z osób, która skontaktowała się z naszą redakcją.

Dwie oferty, wygrała lepsza

Umowę z przedstawicielami Fundacji FOSA prezydent Elbląga Michał Missan podpisał 29 września. Dopiero jednak 1 października i to po interwencji naszej redakcji wyniki konkursu pojawiły się w Biuletynie Informacji Publicznej. Dlaczego? - Informacja została opublikowana w dniu 1 października, ustawa nie precyzuje konkretnego terminu publikacji – tłumaczy dzisiaj Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

W konkursie startowały dwie organizacje. Czym przekonała komisję konkursową oferta FOSY, że to ona wygrała konkurs?

- Oferta Fundacji FOSA zakładała większe wskaźniki ilościowe tzn. działania skierowane są do większej ilości osób, zaoferowano również większą liczbę godzin bezpośredniej pracy specjalistów z młodzieżą. Oferta FOSY bardziej także odpowiadała na potrzeby konkursu, gdyż zakłada otwarte i rotacyjne korzystanie z klubu przez młodzież (liczba uczestników jest otwarta), a nie w formie stałych grup. Ponadto organizacja posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą gromadzącą się w galeriach – odpowiada Joanna Urbaniak.

Przedsięwzięcie pod hasłem Niebieskie Trampki istnieje od 2021 roku. „To sieć miejsc stworzonych na młodzieży i razem z młodzieżą. Działają w trzech lokalizacjach Gdańska: Forum, Galerii Metropolii i Galerii Przymorze. Każdy klub ma własny rytm, przestrzeń i energię, łączy je jedno – w centrum zawsze jest młody człowiek, jego potrzeby, pasje i historie” – czytamy na stronie Fundacji FOSA.

1,5 miliona przez trzy lata

Otwarcie elbląskiego klubu młodzieżowego Niebieskie Trampki w Centrum Handlowym Ogrody planowane jest na przełomie listopada i grudnia. Zanim do tego dojdzie, animatorzy i streetworkerzy odwiedzą młodzież w szkołach i miejscach, gdzie najczęściej przebywa w wolnym czasie, by porozmawiać na temat klubu i jej potrzeb. Koszt funkcjonowania klubu (do końca 2028 roku) wyniesie 1,5 mln złotych, z czego dofinansowanie z budżetu miasta to 1 mln 451 tys. zł.

- Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na organizację takiego miejsca dla młodzieży w centrum handlowym?. Z jakich doświadczeń korzystaliście przy przygotowywaniu warunków konkursu? Czy CH Ogrody (których problem z wałęsającą się po centrum młodzieżą przede wszystkim dotyczy) w jakikolwiek sposób partycypują w kosztach utrzymania punktu (np. poprzez preferencyjną stawkę czynszu?) – zapytaliśmy w urzędzie.

- Dyrekcja CH Ogrody zgłaszała problemy związane z obecnością młodzieży w przestrzeni handlowej oraz wieloma negatywnymi skutkami z tym związanymi. O tym problemie informowały niejednokrotnie lokalne media – również Państwa portal. Wobec tego Prezydent podjął działania zmierzające do utworzenia w galerii specjalnego miejsca dedykowanego młodym mieszkańcom. Podstawą decyzji była analiza dobrych praktyk stosowanych w innych miastach, gdzie podobne inicjatywy przyniosły pozytywne efekty – informuje w odpowiedzi Joanna Urbaniak. -. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego odwiedzili w tym celu dwa kluby młodzieżowe funkcjonujące w Lublinie, Ostródzie i Gdańsku. W dalszej kolejności zostały podjęte rozmowy z dyrektorem CH „Ogrody” dot. możliwości wynajęcia pomieszczenia w centrum, a następnie w dniu 15.08.2025r. podpisany został list intencyjny pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a City Gardens sp. z o.o., określający główne założenia w zakresie przyszłego najmu lokalu oraz zasad współdziałania. Nawiązując współpracę, spółka uwzględniła społeczny charakter prowadzonej działalności i zaoferowała preferencyjne stawki czynszu, wyremontowanie pomieszczenia na swój koszt oraz odstąpiła od pobierania czynszu w 2025 roku.

- Czy nie uważacie Państwo, że koszty organizacji tego miejsca (np. czynsz wynoszący miesięcznie około 10 tys. zł) nie są za wysokie w stosunku do potrzeb? – dopytaliśmy.

- Dotychczasowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez elbląski samorząd, których odbiorcami były dzieci i młodzież, były zadaniami głównie z zakresu profilaktyki uzależnień czy wspierania rodziny. Po raz pierwszy zlecone zadanie łączy w sobie prowadzenie działań animacyjnych z udzielaniem specjalistycznego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. W swoim założeniu działania te mają być prowadzone konkretnie w galerii handlowej i są odpowiedzią na realnie występujący problem w tym właśnie miejscu. Prowadzenie miejsca dla młodzieży akurat w galerii handlowej oczywiście generuje wyższe koszty, jednakże względy ekonomiczne nie są w tym przypadku najważniejsze, a względy społeczne. Należy w tym miejscu podkreślić wysoki zwrot z tego rodzaju inwestycji społecznych, gdzie środki wydane na prewencję i wsparcie młodzieży pozwalają oszczędzić wielokrotność tej kwoty w przyszłych kosztach interwencji i opieki – odpowiedziała Joanna Urbaniak.

Co z miejscem dla młodzieży na Bema?

Przypomnijmy, że stworzenie miejsca dla młodzieży, w którym mogłaby spędzać swój wolny czas, Michał Missan obiecywał w kampanii wyborczej. Mówiło się wówczas o lokalizacji w byłej strażnicy przy ul. Bema. Czy ten pomysł przepadł? - Planowany jest dalszy rozwój polityki młodzieżowej, m.in. poprzez tworzenie kolejnych miejsc aktywności młodzieży. W tym celu pod uwagę brana jest również lokalizacja po byłej strażnicy przy ul. Bema – odpowiedziała Joanna Urbaniak.