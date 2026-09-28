Jesienny relaks w CRW Dolinka

Krótsze dni, chłodniejsze poranki i coraz mniej słońca. Jesień to dobry moment, żeby trochę zwolnić, rozgrzać się i znaleźć chwilę dla siebie. W CRW Dolinka można popływać, skorzystać z saun, odpocząć w jacuzzi albo postawić na trochę ruchu w wodzie.

Nie zawsze trzeba czekać na wolny dzień, żeby znaleźć czas na odpoczynek. Jeśli rano potrzebujesz pobudzenia, kilka długości basenu może być dobrym początkiem dnia. Z kolei po pracy lub intensywnym dniu warto zwolnić i przenieść się do strefy relaksu.

Jesienny reset

Wanny z hydromasażem pozwolą rozluźnić ciało i odpocząć w ciepłej wodzie. Jesienią szczególnie przyjemnie robi się również w strefie saun, gdzie do dyspozycji jest sauna sucha, parowa oraz biosauna. Po saunowaniu można skorzystać ze strefy schładzania z natryskami, basenem chłodzącym i biczami wodnymi, a później odpocząć na podgrzewanych leżakach. Bez pośpiechu, za to z chwilą tylko dla siebie.

Trochę ruchu w wodzie

Jeśli wolisz aktywny odpoczynek, w tygodniowym harmonogramie CRW Dolinka znajdziesz zajęcia z gimnastyki wodnej w ramach Aktywuj się z MOSiR-em. Poranki z Aqua Fitness odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 8:30 (35 min). Wieczorny Aqua Fitness odbywa się we wtorki i czwartki o godz. 19:45 (30 min). Na seniorów czeka natomiast Aqua Senior w środy o godz. 9:15 i 10:15 (30 min zajęć + 30 min pływania).

Sprawdź także pełny harmonogram programu Aktywuj się z MOSiR-em i zobacz, z jakich zajęć możesz skorzystać na pozostałych obiektach.

Znajdź swój moment

Poranny basen przed pracą, Aqua Fitness w ciągu tygodnia, spokojne pływanie, a może wieczór w saunie i jacuzzi? CRW Dolinka zaprasza codziennie od godz. 6:00 do 22:00. Tutaj każdy może znaleźć swój sposób na jesienny reset.