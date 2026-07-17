Jeśli piątek, to Park Wodny!

Przed nami ciepły, letni piątek, a to doskonały moment, żeby rozpocząć weekend od solidnej dawki relaksu, aktywności i wodnej zabawy. Jeśli szukacie miejsca, w którym można odpocząć z rodziną, spotkać się ze znajomymi albo po prostu złapać trochę słońca – Park Wodny Dolinka czeka na Was codziennie w godzinach 9:00–20:00.

To jedno z tych miejsc, w których kilka godzin mija zaskakująco szybko. Jedni wybiorą pływanie w odkrytym basenie, inni od razu ruszą na zjeżdżalnie, a najmłodsi z pewnością nie będą chcieli opuszczać brodzików i wodnych atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Na spragnionych większych emocji czeka rwąca rzeka, a osoby szukające chwili wytchnienia mogą rozłożyć ręcznik na zielonych terenach lub odpocząć na pomostach do plażowania.

Park Wodny Dolinka to jednak znacznie więcej niż baseny. Do dyspozycji odwiedzających są również boiska do siatkówki plażowej i kometki, przestrzeń do piknikowania oraz strefa gastronomiczna, w której można uzupełnić energię po wodnych szaleństwach. Dzięki temu bez problemu zaplanujecie tu wypoczynek na kilka godzin, a nawet cały dzień.

Lato nie trwa wiecznie, dlatego warto wykorzystać każdą okazję do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Zamiast siedzieć w domu, zabierzcie rodzinę, przyjaciół i odwiedźcie Park Wodny Dolinka. To świetny sposób, by naładować baterie i rozpocząć weekend w naprawdę wakacyjnym klimacie.

Park Wodny Dolinka jest czynny codziennie w godzinach 9:00–20:00. Szczegóły oraz cennik znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu. Do zobaczenia!