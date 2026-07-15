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Planują przebudować parking przy urzędzie

 Elbląg, Obecnie nie wiadomo ile powstanie nowych miejsc postojowych,
Obecnie nie wiadomo ile powstanie nowych miejsc postojowych, fot. Anna Dembińska

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ulicach Łączności i Kosynierów Gdyńskich. Inwestycja ma obejmować budowę nowych miejsc parkingowych. Zdjęcia.

Dokumentacja ma obejmować również projekt budowy nowych miejsc postojowych i przebudowę istniejących.

- W tym skomunikowanie z istniejącą częścią parkingu i układem komunikacyjnym z uwzględnieniem dostępności wybudowanej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością oraz zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury – wylicza Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Na tym etapie nie wiadomo, ile nowych miejsc postojowych ma w tym rejonie powstać i czy będą one dostępne dla mieszkańców – czy jedynie dla pracowników UM.

- Ilość nowych miejsc zostanie ustalona na etapie projektowania i będzie wynikała z uwarunkowań technicznych i ukształtowania terenu. Obecnie nie ma decyzji o ograniczonym dostępie do nowego parkingu – informuje Joanna Urbaniak.

Oferty w przetargu można składać do 20 lipca. Firma, która zostanie w nim wyłoniona, będzie miała 4 miesiące na realizację tego zdania.


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Planują przebudować parking przy urzędzie
Planują przebudować parking przy urzędzie
Planują przebudować parking przy urzędzie
Planują przebudować parking przy urzędzie

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