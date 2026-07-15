Planują przebudować parking przy urzędzie

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ulicach Łączności i Kosynierów Gdyńskich. Inwestycja ma obejmować budowę nowych miejsc parkingowych. Zdjęcia.

Dokumentacja ma obejmować również projekt budowy nowych miejsc postojowych i przebudowę istniejących.

- W tym skomunikowanie z istniejącą częścią parkingu i układem komunikacyjnym z uwzględnieniem dostępności wybudowanej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością oraz zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury – wylicza Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Na tym etapie nie wiadomo, ile nowych miejsc postojowych ma w tym rejonie powstać i czy będą one dostępne dla mieszkańców – czy jedynie dla pracowników UM.

- Ilość nowych miejsc zostanie ustalona na etapie projektowania i będzie wynikała z uwarunkowań technicznych i ukształtowania terenu. Obecnie nie ma decyzji o ograniczonym dostępie do nowego parkingu – informuje Joanna Urbaniak.

Oferty w przetargu można składać do 20 lipca. Firma, która zostanie w nim wyłoniona, będzie miała 4 miesiące na realizację tego zdania.