Kto zorganizuje jarmark podczas Święta Chleba?

Odpowiedź na to pytanie ma dać przetarg, który właśnie ogłosiły władze Elbląga. Przypomnijmy, że przed nami dwudziesta jubileuszowa edycja Elbląskiego Święta Chleba, która potrwa pierwszy raz aż pięć dni.

XX Elbląskie Święto Chleba odbędzie się w dniach 19-23 sierpnia. Po raz pierwszy będzie trwało aż pięć dni. Prace nad programem jeszcze trwają, władze miasta szukają właśnie firmy, która zorganizuje towarzyszący świętu jarmark.

Od lat jarmark na rzecz samorządu przeprowadza elbląska agencja reklamowa Merlin, która wygrywa kolejne przetargi. 23 lipca przekonamy się, kto w tym roku złożył swoje oferty i na jakie kwoty. Przy ich ocenie urzędnicy będą brali pod uwagę oferowaną cenę za swoje usługi (60 procent oceny) i doświadczenie w organizacji podobnych imprez w ostatnich trzech latach, trwających co najmniej trzy dni i z udziałem co najmniej 200 wystawców każdego dnia każdej edycji. Oferent musi też dysponować pracownikami z odpowiednim doświadczeniem w organizacji jarmarków.

Władze miasta zapowiedziały, że jubileuszowe Elbląskie Święto Chleba ma zgromadzić ponad 200 wystawców. Odbędą się koncerty na żywo, wyścigi smoczych łodzi, warsztaty i interaktywne widowiska. Szczegółowy program podamy, jak tylko będzie znany.