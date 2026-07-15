UWAGA!

----

Kto zorganizuje jarmark podczas Święta Chleba?

 Elbląg, Kto zorganizuje jarmark podczas Święta Chleba?
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Odpowiedź na to pytanie ma dać przetarg, który właśnie ogłosiły władze Elbląga. Przypomnijmy, że przed nami dwudziesta jubileuszowa edycja Elbląskiego Święta Chleba, która potrwa pierwszy raz aż pięć dni.

XX Elbląskie Święto Chleba odbędzie się w dniach 19-23 sierpnia. Po raz pierwszy będzie trwało aż pięć dni. Prace nad programem jeszcze trwają, władze miasta szukają właśnie firmy, która zorganizuje towarzyszący świętu jarmark.

Od lat jarmark na rzecz samorządu przeprowadza elbląska agencja reklamowa Merlin, która wygrywa kolejne przetargi. 23 lipca przekonamy się, kto w tym roku złożył swoje oferty i na jakie kwoty. Przy ich ocenie urzędnicy będą brali pod uwagę oferowaną cenę za swoje usługi (60 procent oceny) i doświadczenie w organizacji podobnych imprez w ostatnich trzech latach, trwających co najmniej trzy dni i z udziałem co najmniej 200 wystawców każdego dnia każdej edycji. Oferent musi też dysponować pracownikami z odpowiednim doświadczeniem w organizacji jarmarków.

Władze miasta zapowiedziały, że jubileuszowe Elbląskie Święto Chleba ma zgromadzić ponad 200 wystawców. Odbędą się koncerty na żywo, wyścigi smoczych łodzi, warsztaty i interaktywne widowiska. Szczegółowy program podamy, jak tylko będzie znany.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Slifka, bo taki piękny, może ktoś go zechce.
  • Kalafiorem mi to wisi kto organizuje bo nie ma spokojnego życia na starówce, ktoś powie to się wyprowadź a inny doda miasto emerytów ! Jednak duża inwestycja w swoje lokum nie może być lekceważona przez inwestora i urząd miasta, narzekających małolatów !
  • Równouprawnienie to idea i stan prawny, w którym wszyscy ludzie mają zagwarantowane równe prawa i obowiązki. Odpowiedzialni rodzice razem wychowują dzieci a więc i odprowadzenia składki ZUS nie może być kwestią wyboru. Dlatego lata pracy muszą być jednakowo wymagane ! Na Sympati. pl, kobiety po 60-tce szukają faceta a faceci po 60-tce idą do grobu. Dlatego nie ma możliwości uchwalenie prawa by wszystkim odpowiadało, nie jest winą państwa że ktoś ma ośmioro dzieci a inny ich nie może mieć albo z wyboru nie chce bo to jest jego osobiste prawo ! Czterech moich rodzonych braci odeszło w wieku 61-64 lata. Wszyscy zmarli śmiercią naturalną,   pracowali do końca życia, gdzie poszły składki ZUS ?
  • Jubileuszowe to powinna być super oprawa i impreza. czekamy co zrobi UM.
  • kalafiorem... jak inwestujesz i nie wiesz gdzie to Twój problem... szuka spokoju i ciszy na starówce kolejny geniusz
  • Jak można nieznać odpowiedzi, na tak banalne pytanie.
Reklama
 