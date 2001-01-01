„Jesteśmy głodne gry i pełne woli walki”

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso niebawem rozpoczną rywalizację w I lidze. Obawy przed nowym wyzwaniem są zapewne spore, jednak młode zawodniczki podchodzą do niego z optymizmem. Zobacz zdjęcia z treningu.

Nieśmiało o I lidze zaczęto mówić w trakcie poprzedniego sezonu, kiedy okazało się zawodniczki ogrywają każdego z rywali. Wtedy jedynie drużyna z Ustki znalazła patent na Truso i to właśnie z tym zespołem elblążanki rywalizowały o 1. miejsce. Do końcowego triumfu zabrakło niewiele i nasza drużyna ostatecznie zajęła druga lokatę. W przerwie wakacyjnej klub wysłał pismo do Związku Piłki Ręcznej z prośbą o przypisania do 1 ligi. Związek na te prośbę przystał i od tego sezonu Truso występować będzie na zapleczu Ligi Centralnej.

- Dość długo czekaliśmy na decyzję, czy uda się wystąpić w I lidze kobiet. Poprzedni udany sezon i postęp jaki zrobiły moje dziewczyny napawał optymizmem, stąd też chęć spróbowania gry w wyższej klasie rozgrywkowej. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, choć obawy przed tym nowym wyzwaniem też są spore. Czekają nas dużo cięższe mecze niż do tej pory ze zdecydowanie silniejszymi i bardziej doświadczonymi zespołami. Stawiamy przede wszystkim na rozwój naszych młodych dziewczyn i to jest główny cel na nadchodzący sezon. To trudny projekt, ale na pewno perspektywiczny dla moich zawodniczek. Zdajemy sobie sprawę, że będzie ciężko, ale dziewczyny są na to gotowe. - powiedziała trenerka Marta Czapla.

Energa MKS Truso okres przygotowawczy do gry w I lidze zaczęła obozem w Morągu, w którym wzięło udział 19 zawodniczek. Do zespołu dołączyła Hanna Urbaniak, która poprzednie lata spędziła w SPR Gdynia.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że dołączyłam do klubu i mogę rozpocząć nowy etap jako zawodniczka w 1 lidze. To dla mnie ogromna szansa na rozwój, zdobywanie doświadczenia i walkę o jak najlepsze wyniki razem z drużyną. Już od pierwszych treningów poczułam świetną atmosferę i wsparcie zespołu, dlatego nie mogę się doczekać nadchodzącego sezonu - powiedziała nowa rozgrywająca Truso.

Oprócz niej w drużynie są jeszcze dwie seniorki, reszta zawodniczek to juniorki i juniorki młodsze, które dopiero co skończyły wiek młodziczki. Niska średnia wieku wskazuje, że nasza drużyna będzie najmłodsza spośród wszystkich występujących w 1 lidze. Większość zespołów ma w swoich składach zawodniczki w wieku seniora i tym samym dużo bardziej doświadczone. W planach okresu przygotowawczego jest dwumecz ze Szczypiorniakiem Ustka oraz z Politechniką Gdańsk. Obie te drużyny także będą grać w I lidze.

- Przed nami nowy sezon i nowe wyzwania. Ciężko trenujemy, żeby wejść w rozgrywki jak najlepiej. Jesteśmy głodne gry i pełne woli walki. Chciałybyśmy żeby jak najwięcej kibiców przychodziło na nasze mecze aby mogli zobaczyć dobrą grę. Obiecujemy, że zrobimy wszystko by wypaść jak najlepiej, zdobywać punkty, a przy tym zbierać cenne doświadczenia - powiedziała rozgrywająca Nikola Jankowska. - Traktujemy nadchodzący sezon jako fantastyczną szansę rozwojową. Nie będzie łatwo, ale naszym celem jest pokazać charakter i walczyć w każdym meczu. Wiemy, że czekają nas teraz nowe wyzwania, mocniejsi rywale i ciężkie mecze. Jesteśmy tego w pełni świadome, ale podchodzimy do tego z ogromną determinacją i chęcią sprawdzenia się - dodała obrotowa Wiktoria Śliwińska.

Klub będzie kontynuował współpracę z Energą Start Elbląg. Zgodnie z przepisami, trzy zawodniczki w wieku do 21 lat będą mogły wspomagać Truso w meczach ligowych.

Rozgrywki ruszą w weekend 20-21 września. Pierwszym rywalem naszej drużyny będzie MTS Kwidzyn. Elblążanki rywalizować będą także z AZS PG Gdańsk, MMKS Jutrzenka Płock, SMS ZPRP II Płock, SSPR Szczypiorniak Ustka, KS Pyrki Poznań, SPR AIR-TRANSFER.PL Koszalin, MONDI Bukowsko Dopiewski KPR oraz MKS II OKNOPLAST Gniezno.